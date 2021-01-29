Stratejik sektörlere destek

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Çin’de başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan salgının etkisiyle küresel ticaretin durma noktasına geldiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektörünün pandemi şartlarına rağmen 25 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Burkay, Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’nın Türkiye’nin en önemli otomotiv endüstri merkezlerinden birisi konumunda olduğunu kaydetti. Kentin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla ülkenin kalkınma hamlesine omuz verdiğini kaydeden Başkan Burkay, yarım asırlık üretim tecrübesiyle otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa’nın 2021 yılında da üretim ve ihracat başarısını sürdüreceğine inandığını vurguladı. Burkay, otomotiv endüstrisinin küresel ölçekte uzay, savunma, havacılık ve raylı sistemler gibi dünya ekonomisine yön veren sektörler için itici güç olduğunun da altını çizdi.

SEKTÖRE UR-GE DESTEĞİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası otomotiv sektörünün ihracat, katma değerli üretim ve istihdamı açısından önemli projeler yürütürken, BTSO çatısı altında ‘Otomotiv Sektör Konseyi’ni oluşturarak sektörü temsilcilerini kamu ve akademisyenleri tek çatı altında bir araya getirdiklerini ifade edildi. İbrahim Burkay, oda olarak otomotiv sektörünün rekabetçiliğinin güçlendirilmesi adına Ur-Ge projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, “Kentimiz gelişmiş alt yapısı, kalifiye işgücü, rekabetçi ve güçlü tedarik zinciri ile sektörümüzün üretim üslerinden birisidir. BTSO olarak firmalarımızın rekabetçiliğini artırmak adına Ticaret Bakanlığı ile birlikte Ur-Ge ve HİSER Projelerimizi sürdürüyoruz. 30 Ur-Ge ve HİSER Projesi ile Türkiye’de bu alanda öncü kurumlardan birisiyiz. Otomotiv Yan Sanayi, Kauçuk ve Otomotiv Plastikleri ve Kompozit Malzemeler olmak üzere 3 ayrı Ur-Ge Projesi’ otomotiv sektörümüzü yakından ilgilendiriyor. Ur-Ge projelerimizde 110’a yakın firmamız yer alıyor. Projelerimizin ihtiyaç analizleri tamamlandı. 2021 yılında da Ur-Ge projelerimizin gündemlerinde yer alan faaliyetlerini sürdürecek” dedi.

İHRACATA VE İSTİHDAMA KATKI

2013 yılından bu yana Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında otomotiv sektörüne yönelik dünyanın dört bir yanında çok sayıda fuara geniş katılımlı ziyaretler de düzenleyen BTSO tarafından otomotiv sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin dış ticarette uzmanlaşması hedefiyle başlatılan ‘Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak’ projesi de hayata geçirildi. Başkan İbrahim Burkay, “Firmaların nitelikli istihdamını karşılamak adına BUTGEM bünyesinde otomotiv sektörüne yönelik çok sayıda eğitim programı düzenlediklerini açıkladı. İbrahim Burkay ayrıca Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB) bünyesinde otomotiv alanında 20’nin üzerinde meslekte belgelendirme çalışması yürütülüyor” şeklinde konuştu.

TOGG, BURSA’YI BİR ÜST LİGE TAŞIYACAK

BTSO Başkanı Burkay, TOGG’un Bursa’yı bir üst lige çıkaracağının altını çizdi. Bursa’nın Marmara Havzası’nın en önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Burkay, “Bursa olarak önümüzde büyük bir fırsat var. Bursa’nın Türkiye’deki sektörleri harekete geçiren dönüştürücü gücü, bu projenin daha sağlam temeller üzerinde durmasını sağlayacaktır. Ülkemizin gurur yolculuğunun Bursa’dan başlaması adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubumuza kentim ve iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ ALTYAPI

Bursa’nın, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye uyarlayarak milli otomobil üretiminde de en güçlü şekilde hissedileceğini vurgulayan Başkan Burkay, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) projesinin üretim sahasının Bursa olmasının kent ekonomisine ayrı bir motivasyon sağlayacağını söyledi. Burkay, “İlk Türk otomobil fabrikasının kurulduğu şehir olan Bursa, ülkemizin 60 yıllık milli otomobil üretme hayalini gerçeğe dönüştürmesinin mutluluğunu ve heyecanını taşımaktadır. Oda olarak yerli otomobil üretimi için desteğini açıklayan ilk kuruluşlardan biri olduk. BTSO olarak Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve makro yatırımları kente kazandırmak adına hayata geçirdiğimiz projeler yerli otomobil için de güçlü bir altyapı oluşturdu. Firmalarımız için gerçekleştirdiğimiz kümelenme çalışmaları, BTSO MESYEB ve BUTGEM gibi sektörlerimizin insan kaynağı ihtiyacına çözüm üreten merkezlerimizle birlikte, BUTEKOM, Model Fabrika, TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi ileri teknoloji yatırımlarına zemin oluşturan projelerimiz ülkemizin milli otomobil hamlesinin başarısını taçlandıracaktır” ifadelerini kullandı.