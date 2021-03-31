StormX (STMX) coin nedir?

StormX, Inc., insanları görevlerle eşleştirmek için blockchain teknolojisini kullanan , küçük işleri beş dakika veya daha kısa sürede tamamlamalarına ve kripto para biriminde ödüllendirmelerine izin veren bir mobil uygulama olan Storm Play aracılığıyla bir gig ekonomisi inşa ediyor ve güçlendiriyor.

Bu oyunlaştırılmış mikro görev platformu Android ve iOS için kullanılabilir ve Netflix, Hulu gibi ürün ve hizmetlerin veya Final Fantasy gibi oyunların erişimlerini artırmasına olanak tanır.

STMX jetonu, toplam 10 milyar arzı olan bir ERC-20 jetonudur.

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