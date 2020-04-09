Stoklar iyi, raflar dolu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını belirterek, “Ülkemizde ilk koronavirüs vakası görülmeden önce bazı adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, perakende zincirlerini ileride yaşanabilecek olası sıkıntılara hazır olmaları konusunda yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu ana kadar da dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan market manzaralarına ülkemizde rastlamadık” dedi. Bakan Pakdemirli, güçlü tarım altyapısını oluşturabilmek için 17 yılda birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Tarımsal hasılamızı yüzde 645 artırarak 275 milyar liraya çıkardık. 308 milyar lira tarımsal destek verdik.”