Stoklar eridi, satış hedefleri aşıldı! Yeni Fiat 500X satışa çıktı

Türkiye’de SUV segmentine artan ilgiyle birlikte otomobil markaları yeni modellerini tanıtmaya başladı. Fiat 500X yenilenen yüzü ile Kars’ta tanıtıldı. İkonik görünümüyle sevilen Fiat 500X 3 farklı gövde seçeneği, 5 farklı donanım ve yeni motor seçenekleriyle satışa çıktı. SUV araçlarda 1.0 litre 120 beygir, 1.3 litre 150 beygir güçlerindeki Firefly turbo benzinli motorlar ile birlikte 1.6 litre 120 beygir Multijet motor da seçenekler arasında yer aldı.

500 BİNİN ÜZERİNDE SATILDI, YENİ DONANIMLAR GELDİ

2014 yılında üretime başlayan Fiat 500X, 100’ün üzerinde ülkede 500 binden fazla satış grafiğine ulaştı. Yeni yüzüyle daha donanımlı hale gelen 500X, full LED ön farlar, 7 inçlik dokunmatik ekranı, Apple Car Play, Android Auto özelliğine de sahip oldu. Güvenlik önemleri arasında trafik işaretleri okuma ve akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, acil durum otonom fren sistemi, uzun far asistanı, ön park sensörleri ve adaptif hız sabitleyici gibi destekler sağlanıyor.

SPORT DONANIM MEVCUT

500X’in Sport donanımı ile en performanslı sürüş keyfi yaşanıyor. 150 beygirlik 1.3 litre motorun yanında 6 ileri DCT şanzıman ile hızlı vites geçişlerine sahip olunuyor. 270 Nm tork üreten 500X kuvvetli ivmelenme yaratıyor. Diğer gövde seçeneklerine oranla 13 milimetre daha yere yakın olan 500X Sport arkada çok noktadan bağlantılı süspansiyon ile yol tutuşunu artırıyor. İç mekanında direksiyon ve kadran üstünde kırmızı dikişlerle desteklenmiş alcantara kaplama detayları aracı ayrıştıran özelliklerinden birisi oluyor. Açılabilir cam tavan, çift çıkışlı egzoz, gövdede mat gri detaylar ve Sport’a özel ön tampon tasarımı bulunuyor.

STOKLAR ERİDİ, SATIŞ HEDEFLERİ AŞILDI

Kars’ta yapılan lansmanda Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Aralık ve Ocak ayına ilişkin satış değerlendirmesinde bulundu. Aralık ayında Pazar payının yüzde 20 arttığını belirten Aytaç “Pazarın yıl sonunda 90 bin adet seviyesine geleceğini öngörmüştük. Tahminlerimiz tuttu. Stoklar eridi ve yeni yıla stoksuz girdik. Satış hedefleri aşılıp stoklar azalınca üretim planlarını yılın ilk çeyreğindeki üretim planlarını arttırmaya çalıştık. Tabi üretim artışını sağlamak hemen mümkün olmuyor. Araç bulunurluğunda 1 ayı bulan bekleme süreleri olabiliyor. Örneğin, şu anda 1.6 dizel otomatik talebi çok yüksek, Mart ayını da doldurduk. Tabi üretimi artırmaya çalışıyoruz, esnekliğimiz var. Ama şu anda bir Fiat bayisinde gitseniz ve 1.6 dizel otomatik isteseniz, Mart ayında veremeyeceğini Nisan’ı beklemeniz gerektiğini söyleyecektir.” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüse ilişkin olarak da açıklama yapan Aytaç, Türkiye’de sorun olmadığını, iki vardiya çalışarak günde 1200 aracın Bursa fabrikasında üretildiğini söyledi.

EGEA’YA BÜYÜK TALEP VAR

Türkiye’de en çok satan araçlar arasında yer alan Fiat Egea için Bursa’daki fabrikanın Cumartesi günü de mesai yaptığını belirten Aytaç şunları söyledi:

Tam kapasite çalışıyoruz. Egea hattı cumartesi de mesai yapıyor. Şubat’ta başladı. Mart ayında da Cumartesi planlama yaptık. Yapabileceğimiz maksimum kapasitede o talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Bunun dışında fabrikamız normal vardiya içerisinde de ayarlamalar yaparak çıktıları sürekli olarak artırmaya çalışıyor.

BİRLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

Aytaç, “FCA-PSA birleşmesinde süreç başladı. Bu gerçekleştiği takdirde dünyanın hacim olarak 4. büyük üreticisi durumuna gelinecek. Tabi şu anda birleşme süreci ve belli bir zaman alacak. Birleşmenin neler yaratacağından şu aşamada kesin bir dilde bahsetmek mümkün değil. Yeni mobilite çözümlerinde, yatırım derinliğinde, ürün platformlarında işbirliği açıklandı. Bu sürecin sonunu beklemek zorundayız.” açıklamasında bulundu.

FIAT YOL ARKADAŞIM

Fiat Yol Arkadaşım uygulamasıyla birlikte herhangi bir kaza anında sürücüye ulaşılamaması halinde acil yardım çağrısı oluşturuluyor ve kaza noktasına ambulans gönderiliyor. Türkiye’de bugüne kadar sadece 11 adet çağrı oluştuğunu söyleyen Aytaç sözlerine şöyle devam etti:

“Fiat Yol Arkadaşım Connect’i biz yeni araç satışından bağımsız olarak mevcut araç parkına da sunabiliyoruz. Mesela 2016 model bir Egea’ya veya geçmiş yıllarda üretilen modellere entegre edebiliyoruz. Fiat Yol Arkadaşım uygulamamızın şu anda 30 bin kullanıcısı var. Her geçen gün bu sayı artıyor. Öte yandan, hizmet sağlayıcılarımız Türkiye’de olduğundan, E-call kapsamında yeni devreye alınan regulasyonlara uyum sağlayabiliyoruz. Böylelikle diğer markalardan farklı olarak, acil yardım ve ambulans yönlendirme konusunu gerçekleştirebiliyoruz. Bir kaza anında araçtaki hava yastıklarının açılması, darbe emici noktalardaki sensörlerden gelen sinyaller gibi veriler yardımıyla ilgi merkezimize anında uyarı bilgisi geliyor ve acil yardım çağrısı oluşuyor. Bu durumda Fiat İlgi Merkezimiz kullanıcıyı arıyor. Telefona cevap vermezse hemen ambulans yönlendiriyoruz. Bugüne kadar bu kapsamda 11 çağrı aldık. Bunlardan 3’ünde ambulans ihtiyacı oluştu ve gönderimi yapıldı. Çok şükür, herhangi bir yaşam kaybı olmadı.”