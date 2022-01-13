Stokçulukla Mücadele Yasası’na KDK desteği

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Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) kurdaki oynaklık bahanesiyle stokçuluk yapılması, ev, kira ve gıda fiyatlarındaki fahiş artışların cezalandırılması talebiyle çok sayıda şikâyet geldiğini, bu şikâyetleri Meclis’te komisyonlara ilettiklerini ve yasanın çıktığını vurguladı. Malkoç, KDK’da dün düzenlenen 2021 değerlendirme toplantısında, şunları söyledi: “Hayat pahalılığından şikâyet olur da KDK’ya olmaz mı? Maske takmaktan tutun da aşıya kadar bize intikal ediyor. Devletin ilgili mekanizmalarını harekete geçirmek için görüşmeleri yaptık.

19 BİN 740 KARAR

Bizim gibi hak aramaya dönük faaliyet gösteren 15 kurum daha var. CİMER’e 6.5 milyon şikâyet gelmiş. İçişleri Bakanlığı’nca kurulan Açık Kapı, 1 milyon şikâyet almış. Bu kuruluşlara 2021’deki şikâyet sayısı 7.5 milyon. Bize yapılan şikâyetlerle, yılda 8 milyonu buluyor. Bu rakamlar bize insanımızın hakkına ne kadar düşkün olduğunu, hakkını almak için olağanüstü gayret gösterdiğini ortaya koyuyor. 2021’de 18 bin 843 başvuru aldık, 19 bin 740 karar verdik. Aradaki fark 2020’den devreden dosya sayısıyla alakalıdır. Bunların yanı sıra 125 bin kişi telefonla, maille veya yüz yüze gelerek veya diğer araçlarla kurumumuza gelerek bizden yardım ve destek istemiştir. Bu 125 bin kişiye hukuki yardımda bulunduk, sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bütün bu çabaların neticesinde kanaatimizce on binlerce dosyanın yargıya, adliyelere intikal etmesinin önüne geçtik, bir yönüyle de yargının yükünü hafiflettik.”

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UYUM ORANI YÜZDE 80

“KDK olarak en büyük sıkıntımız nitelikli başvuru alamamak” diyen Malkoç, “KDK yargıya intikal etmeden çözüm yolu üreten bir kurum. 2021’de KDK’nın 1201 tavsiye kararı, 403 de kısmı tavsiye kararı verdi, bunun toplamı 1604. En az bunlar kadar önemli olan diğer bir husus ise dostane çözüm kararı. 2021’de 3 bin 160 dostane çözüm kararı vermişiz, 1320 ret kararımız var.

Tavsiye kararlarına uyma oranları Avrupa ortalamasına yaklaştı. KDK tavsiye kararlarına uyma oranları 2013’te yüzde 20’lerden başladı, yüzde 60’lara geldi, 2021’de yüzde 79.50’ye ulaştı. Avrupa’da bizim gibi kurumların geçmişi çok eski, Avrupa ortalaması yüzde 80. Daha kurumumuz 10 yıl olmamasına rağmen bu kararlara uyma oranını yüzde 79’lara çıkardık” ifadelerini kullandı.