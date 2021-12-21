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Stokçuluğa yeni tanım

#Stokçuluk#TBMM#Fiyat Artışı
Stokçuluğa yeni tanım

Yüksek fiyat artışlarından sorumlu tutulan fırsatçı ve stokçulara verilen cezaların arttırılması için yapılan yasal düzenleme bugünden itibaren TBMM Genel Kurul’unda görüşülmeye başlanacak. Stokçulara kademeli olarak 50-100 bin, 100 bin ile 2 milyon arasında para cezası verilmesini öngören maddenin, “uygulamada yaratacağı” sıkıntılar nedeniyle revize edilmesi gündeme geldi. Üretim amacıyla deposuna hammadde koyanların da fırsatçı olarak algılanmaması için ‘ince ayar’ yapılacak.

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Edinilen bilgiye göre, teklifin hem hazırlık hem de TBMM Sanayi Komisyonu görüşmelerinde, fahiş fiyat artışlarına neden olan stokçu-fırsatçılara verilen cezaların artırılması maddesinde tartışma yaşandı. Bu maddenin belirsiz olduğu, iş ve üretim amaçlı depolama yapanların da stokçu damgası yiyebileceği, bu kişilerin üretimden alıkonulması sonucunu doğurabileceği değerlendirmeleri yapıldı. Ayrıca, ürününü doğru zamanda pazara göndermek için depoya koyan üreticinin de cezalandırılması gibi bir sonuç çıkabileceği yorumları yapıldı. Komisyon toplantısında, aralarında MHP ve CHP milletvekillerinin de bulunduğu komisyon üyeleri maddedeki sıkıntının önerge ile düzeltilmesini istediler.

GÖRÜŞME YAPILDI

Toplantıdan sonra, maddeye ilişkin sorunlar, Ticaret Bakanlığı’na iletildi. Yapılan görüşmede, üretici ve sanayici aleyhine doğabilecek sakıncaların ortadan kaldırılması için maddedeki belirsiz ve ucu açık ifadelerin değiştirilmesi önerisi getirildi. Ancak bakanlık yetkilileri, daha kesin ve net ifade edilen yasa metninin, bu kapsama ve tanıma giren herkese ceza yazılması sonucunu doğuracağı, metnin bu halinin ceza kesecek memurlara takdir hakkı verdiğini dile getirdiler.

YÖNETMELİK HAZIRLANACAK

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Görüşmede takdir hakkının kötüye kullanılma olasılığı da gündeme getirildi. Bakanlık yetkilileri, bunun takibini yapacak personelin eğitimden geçirileceğini, buna ilişkin yönetmelik hazırlanacağını, üretim amaçlı veya ürünü doğru zamanda pazara götünmek için yapılan depoculuğun ‘stokçuluk’ olarak sayılmayacağını dile getirdiler. Genel Kurul’da verilecek önerge ile madde metnindeki ifadelerin düzeltilmesi önerisi dikkate alınmadı.

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#Stokçuluk#TBMM#Fiyat Artışı

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