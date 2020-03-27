Stokçulara MASAK takibi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) başta maske olmak üzere gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin şikayetleri ele aldı. Bu kapsamda, 2 bin 547 firma ve ticareti yapan şahsın hesapları incelendi. 370 milyon liralık yurtdışı satış tespit edildi. Maske satılan ülkeler arasında Almanya, Çin, ABD ilk sırada yer aldı. Firmalarla ilgili savcılıklara suç duyurusu yapıldı.

14 KURUŞLUK MASKE 3.5 LİRA

Koronavirüs nedeniyle özellikle maskede kriz fırsatçılığı gündemden düşmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki akşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ortak düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin maske üretimi yapan bir ülke olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde elindeki maskeleri piyasaya sürmeyen firmaların mallarına yasal çerçevede el koyacaklarını belirtti. Koca, “Maalesef bunu istismar eden az sayıda değil, çok sayıda üretici ve satıcımız oldu, yurt dışına ihracatı ön planda tutan, içeride ise fiyatları yükselten. Daha önce 14 kuruşa aldığınız maskeyi bakanlık olarak 3 liraya 3.5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. MASAK ve İçişleri Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum, bu anlamda birtakım operasyonlar yapıldı. Depolardaki mallarına el konuldu. Maske ihracatının bakanlık izni olmadan asla yapılamayacağını, üretimin sadece bakanlığa yapılması için çok sıkı tedbirler aldık. Bu noktada farklı birtakım yaklaşımlar içinde olunursa bunu devamı el koymaktır, bu çok net” diye konuştu.

327 KİŞİNİN İŞLEM HACMİ YÜKSEK

Koronavirüs’den sonra özellikle maske tıbbı malzemeler ile ilgili stokçuluk iddiaları üzerine yapılan denetimler kapsamında 2 bin 547 firma ve ticareti yapan şahsın hesapları incelendi .

İncelemelerde 204 milyon liralık yurtiçi bankacılık işlemi tespit edilirken, 370 milyon liralık da yurtdışı satış yapıldığı görüldü. 327 kişinin de işlem hacminin çok yüksek olduğu belirlendi.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

MASKE satılan ülkeler arasında ilk sırada Almanya yer aldı. En fazla maske satılan ülkeler sırasıyla Almanya, Çin, ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, Slovakya ve Hong Kong oldu. E-ticaret firmaları üzerinden haksız satış yapan kişiler/firmalar ile ilgili de tespitler yapıldı. Platformlar ve bu platformlar aracılığı ile yapılan fahiş fiyatlı satışlar da tek tek raporlandı.

DOSYALAR SAVCILIKTA

MASAK’ın raporları sonrası, savcılık tüm satışları inceleyerek son kararı verecek. Ticaret Bakanlığı ticari defterlerine bakacak, söz konusu swiftlerin mahiyetine de bakılacak. Yetkililer. dosyaların Ankara ve İstanbul Başsavcılıklarına gönderildiğini belirterek, ihraç yasağı geldikten sonraki satışları bakımından bu yasağa uymayanlara ceza verileceğini, ayrıca fahiş fiyat, stokçuluk gibi diğer alanlarda son kararın mahkemeler tarafından verileceğini söylediler. Yetkililer, bu faaliyetler için 104 bin liraya kadar para çezası kesilebilirken, ayrıca sahipleri ile ilgili 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına kadar cezaların çıkabildiğini bildirdiler.