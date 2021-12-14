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Stokçulara ceza artırımı teklifi Meclis’e sunuldu

#Stokçuluk#TBMM#AK Parti
Stokçulara ceza artırımı teklifi Meclis’e sunuldu

Stokçuluk cezalarını 2 milyon TL’ye kadar çıkarmaya olanak sağlayan düzenleme TBMM’ye sunuldu.

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AK Parti milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklife göre, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’nda stokçuluk yapanlara uygulanan para cezalarının ‘50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar’ çıkabileceğini öngören düzenleme, ‘100 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar’ olarak değiştirilecek.

49 YILA UZATILACAK

Teklifte yer alan bir diğer düzenlemeye göre Denizcilik İşletmeleri ve Demiryolları’na ait limanlarda 30-39 yıl arasında olan sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek. Bunun için yasal düzenleme çıktıktan sonra 4 ay içinde başvuruda bulunulması gerekecek. Böyle bir durumda ek sözleşme düzenlenecek. Sözleşme bedelleri ise, değerleme raporlarıyla belirlenen rakamlarla oluşturulacak. Değerleme yapmak için de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı en az iki kuruluşu danışman olarak görevlendirecek.

LPG LİSANSI

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Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara LPG piyasasında lisans verilmeyecek. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak üzere lisans alan tüzel kişiler, 30 Haziran 2021’den sonra işletmeye girecek kapasite artışları için yerli katkı fiyatından yararlanabilecek. Böylece yurt içinde üretilen mekanik veya elektro-mekanik aksamı kullanan üreticilerin, fiyatlarına ilave artış yapma imkanı getirilecek.

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#Stokçuluk#TBMM#AK Parti

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