Stokçu 60 firmaya ceza yağdı

Vatandaş, virüsü fırsat bilerek mal saklayan, fiyatlarına aşırı zam yapan firmaları 6 ayrı yere şikayet etti. Şikayetlerin başında temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı, koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünleri bulunuyor. 17 Nisan’dan itibaren bin 251 şikayet sonrasında 60 firmaya 3.1 milyon ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı’nın sekreteryasını yaptığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal eden veya kurulun re’sen gündemine aldığı şikayetlerin başında temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı gibi koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünleri geldi.

TIRAŞ VE EKMEK MAKİNESİ

Yine, salgın döneminde talebi artan saç tıraş makinesi, ekmek yapma makinesi gibi elektronik ürünlere yönelik başvuruları da kurul incelemeye aldı. Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla da bakanlık hallerde denetim yaptı. Alış ve satış fiyatları arasında aşırı fark bulunan firmalardan savunma istendi. Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 farklı ilde toplamda bin 300 firma denetlendi ve raporları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildi. Böylece ilk toplantısını 22 Mayıs 2020 tarihinde yapan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar toplam 4 toplantıda, 1251 şikâyetin 732’sini karara bağladı. İncelemeye alınan ve savunması tamamlanan 91 firmadan 60 firmaya toplam 3 milyon 115 bin lira ceza kesildi. 519 başvurunun incelemesi ve savunma süreci ise devam ediyor.

EN ÇOK CEZA SEBZE MEYVEYE

Cezaların 25’i toptan sebze ve meyve, 19’u temel gıda ürünü, 5’i maske kumaşı, 4’ü cerrahi maske, 4’ü ekmek yapma makinası, 2’si saç tıraş makinası, 1’i dezenfektan ile ilgili oldu. Firmalara 10 bin liradan, 100 bin liraya kadar; stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan para cezaları kesiliyor. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinde yapılan aşırı ve adil olmayan fiyat artışları ile tüketicilerin ürünlere ulaşmasını zorlaştıran stokçuluk faaliyetlerine yönelik uygulama ve şikayetlerim yakından takip edildiğini vurguladı.