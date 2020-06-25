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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Stok artışıyla brent petrol 40 doların altına indi

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Stok artışıyla brent petrol 40 doların altına indi
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ABD’de petrol stoklarının yükselmesi ve ABD’de ve birçok ülkede Covid-19 vakaların artmasıyla, petrol fiyatları iki haftanın en düşük düzeylerine çekildi. Birçok ülkede akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı 40 doların altına indi.

İstanbul, 25 Haziran (DHA) - ABD Enerji Enformasyon Yönetimi’nin (EIA) verilerine göre, ABD’de, stratejik petrol stokları dışındaki ticari petrol stokları, 19 Haziran’da biten haftada 1.4 milyon varil artışla 540.7 milyon varile yükseldi. Stoklar artarken, talebi baskılayan Covid-19 pandemisinde yeni vaka sayılarındaki artış da fiyatları aşağıya çekti.

Hampetrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, ABD genelinde benzin fiyatları da düştü.

New York Borsası vadeli işlemlerinde yüzde Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.8 düşüşle 39.99 doları görürken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.7 düşüşle 37.73 dolara kadar geriledi.

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