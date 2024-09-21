STM, milli savaş gemilerini ve İHA sistemlerini görücüye çıkarıyor

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli teknolojilerini yurt dışına taşımaya devam ediyor.

STM, Afrika kıtasının önemli savunma fuarlarından biri olan ve 18-22 Eylül'de Güney Afrika'nın başkenti Proterya'da düzenlenen Africa Aerospace and Defence (AAD) 2024 fuarına katılım sağlıyor.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere çok sayıda üst düzey heyeti standında ağırlayan STM, askeri denizcilik projeleri ve taktik mini İHA sistemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZLE YENİ İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATMAYI HEDEFLİYORUZ"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, geliştirdikleri öncü ve ileri savunma teknolojileriyle Türkiye'nin savunmasına güç verirken, ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak ihracat başarıları için de yoğun çaba içinde olduklarını belirtti.

Güleryüz, şunları kaydetti:

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"Milli mühendislik imkanlarımız ile geliştirdiğimiz askeri deniz platformları, taktik mini İHA sistemleri, siber güvenlik ve yazılım projeleriyle, ülkemizi dünya arenasında başarıyla temsil ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna, Pakistan ve Malezya için askeri deniz platformları inşa ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Malezya Kraliyet Donanması için 3 korvet inşası için imzalarımızı attık ve çalışmalara başladık. Taktik mini İHA sistemleri alanında ise geliştirdiğimiz tüm teknolojiler ihracat başarısı gösterdi. Milli platformlarımızla, Azerbaycan, Filipinler ve Güney Afrika da yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz."

MİLLİ GEMİLER VE VURUCU İHA'LARA AFRİKA'DA YOĞUN İLGİ

STM'nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Türk Donanması'na bugüne kadar 4 adet teslimi gerçekleştirilen ve ihracat başarıları yakalayan Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada sınıfı, STM'nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli fırkateyn projesi MİLGEM İstif sınıfı fırkateyn (TCG İSTANBUL), Türkiye'nin küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500, sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen STM MPAC hücumbotu ve lojistik destek gemisi Güney Afrika'daki fuarda sergileniyor.

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Taktik mini İHA sistemlerinde ise üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı Kargu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren, ihracat başarılarına imza atan mühimmat bırakan İHA Boyga ve milli gözcü Togan da STM standında heyetler tarafından yakından inceleniyor.

STM ayrıca Kargu'nun zırh delici başlıklı versiyonunu da sergiliyor.

STM, AZERBAYCAN VE FİLİPİNLER'DE SAVUNMA FUARLARINA DA KATILACAK

STM, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 24-26 Eylül'de gerçekleştirilecek, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin önde gelen savunma fuarlarından "Azerbaijan International Defense Exhibition (ADEX-2024)"a katılım sağlayacak.

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Askeri denizcilikte STM MPAC hücumbot, Ada sınıfı korvet, Pakistan denizde ikmal tankeri, STM500 denizaltı; taktik mini İHA sistemlerinde ise Kargu, Togan, Boyga Azerbaycan’da askeri heyetlerin beğenisine sunulacak.

STM'nin eylül ayındaki bir diğer adresi ise Asya Pasifik bölgesi olacak. Filipinler'in başkenti Manila'da 25-27 Eylül'de gerçekleştirilecek "Asian Defense and Security Exhibition (ADAS-2024)"a, İstif sınıfı fırkateyn, Ada sınıfı korvet, STM MPAC, lojistik destek gemisi ve STM500’ün yanı sıra Kargu, Boyga ve Togan sergilenecek.