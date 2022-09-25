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Sterlin 37 yılın en düşük seviyesine geriledi

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#İngiltere#Sterlin#İngiltere Merkez Bankası
Sterlin 37 yılın en düşük seviyesine geriledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 07:00

İngiltere’de piyasa aktörleri daha fazla mali teşvik beklentileri nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) hızla artan enflasyonla mücadele hedefine şüpheyle yaklaşırken, tahviller düştü ve sterlin 37 yılın yeni en düşük seviyesine geriledi.

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İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in, hükümetin ekonomiyi vergi indirimi ve harcamalarla canlandırma planlarını ana hatlarıyla paylaşmasından sonra 5 yıllık tahvil getirisi verilerin tutulduğu 1992 yılından beri en büyük artış olan 51 baz puanlık yükselişle yüzde 4.07’ye ulaştı. Bloomberg’in haberine göre sterlin de dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde düşerek 1985’ten beri en düşük seviyesini gördü. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ‘Salgın Sonrası Ekonomiye Geçiş’ temasıyla düzenlenen ‘Fed Dinliyor’ etkinliğine katıldı. Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Powell, ekonominin benzersiz bir şekilde zorlu bir dönemden geçtiğini ve politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı. Para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, “Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz” dedi.

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#İngiltere#Sterlin#İngiltere Merkez Bankası

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