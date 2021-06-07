Stellar Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Xlm Ne Demek? Kripto Para Stellar Coin Nasıl Alınır?

Stellar, küresel finans kurumlarını asli token’ı olan XLM aracılığı ile birbirine bağlamayı sağlayan bir ödeme ağıdır.

Stellar Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Stellar, küresel finans kurumlarını XLM aracılığı ile birbirine bağlamak isteyen bir ödeme ağıdır. Stellar’ın arkasındaki yer alan temel motivasyon ise, paranın doğrudan şirketler ve finans kurumları ve insanlar arasında bir e-posta göndermek kadar kolay bir hal aldı. Aynı zamanda merkezi olmayan bir şekilde de bunların taşınmasını sağlar.

Stellar’ın finans kurumları ve parayı insanlar ve şirketler arasında kolay bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir yapıda olması gerekir. Bireyler için gelişmiş bir şekilde yürütülen erişim olanağı, bankalar ve kurumlar için düşük maliyetler ve işletmeler için de büyük bir gelir artışı sağlıyor. Stellar ağında gerçekleşen tüm işlemler, dünyanın her yerinden pek çok kişi tarafından erişilebilen bir veritabanı şeklinde dağıtık deftere eklenir.

Stellar, yapılan işlemler üzerinde bu kadar hızlı ve doğru bir fikir birliğine ulaşmak için kendi farklı fikir birliği mekanizmasını tercih ediyor. Stellar’ın kendine ait fikir birliği yöntemi, ağda bulunan herkesin işlemin doğruluğu konusunda birkaç saniye içinde uzlaşmaya varması ile hızlı ve ucuz işlemlere imkan tanır. Stellar’da bir transfer işlemi genellikle 5 saniye içinde tamamlanır. Stellar ağı aracılığı ile saniyede binlerce işlem gerçekleştirilebilir.

XLM Ne Demek?

Stellar yani XLM, kripto para piyasasının en köklü coin’leri arasında yer alıyor. Coin Market Cap’e göre, XLM için verilen ilk fiyat verisinin 2014 yılının Ağustos ayında ortaya çıkmaya başladığı biliniyor. XLM için belirlenen ilk fiyat ise, sadece 0.0023 dolardır.

Kripto Para Stellar Coin Nasıl Alınır?

Stellar’ın token’ı olarak da bilinen XLM, kripto para borsaları aracılığı ile kolaylıkla alınabilir. Genellikle banka hesabından bu borsalarda yer alan hesabınıza para yatırmanız ve bunun ardından da alım emri gerçekleştirmeniz gerekir. XLM almak için Btc Turk, Paribu, Binance gibi pek çok farklı aracı şirketleri tercih edebilirsiniz. Stellar’ın (XLM) ortaklık bağları güçlü olduğu içim kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Teknoloji devi olarak görev yapan ve IBM ile iş birliği yapan Stellar, çok yakın bir zaman önce de Ukrayna’nın resmi para birimi Grivna’yı dijitalleştirmek için Ukrayna hükümeti ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma da, hem XLM hem de Stellar için bir önemli dönüm noktası oldu. Aynı zamanda XLM’in fiyatında, bu gelişmeden sonra da çok önemli bir artış yaşandı. Ukrayna ile birlikte bankalar da Stellar ağını kullanmaya yönelik işlemler gerçekleştiriyor. Stellar, yine bu yıl içinde köklü Alman bankalarından biri ile ortaklık gerçekleştirerek Stellar ağı üzerinde bir stabil kripto para çıkarmayı planlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen tüm ödemelerde ABD’de bankaların stabil kripto paraları ve halka açık olan tüm ağları kullanmasına izin verdi. Bu iznin kapsamı bankaların bir stabil kripto para çıkarmasını da içine alıyor. Çünkü bu tarz bir izin, Stellar gibi gelişmiş ağların bankalar tarafından kullanımı için oldukça önemlidir. Stellar bu noktada öne çıkabilmeyi başarıyor. Aynı zamanda Stellar, Ripple’ın tersi bir platformdur. Yani daha Ripple’da dapp’ler ve sunulmayan akıllı sözleşmeler Stellar üzerinde geliştirilebilir ve kullanılabilir bir özellik taşıyor. Bu özelliği nedeniyle de geleceğin yatırım araçları arasında yer alıyor.

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