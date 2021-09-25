Stellantis ve Port Yarımca’dan işbirliği

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EKONOMİ SERVİSİ- Yapılan açıklamaya göre Stellantis Group tarafından açılan ‘Bitmiş Araç Lojistiği’ ihalesini kazanan Port Yarımca, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan dönemde Peugeot, Citroen, DS ve OPEL markalarına liman elleçleme, stoklama, terminal ve teknik destek hizmetleri sunacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Stellantis Group ve PORT YARIMCA arasında ilk adımı atılan işbirliğinin, uzun yıllar sürecek sağlam bir çözüm ortaklığına dönüşeceği ve bu işbirliğinin ülke ekonomisine ve otomotiv sektörüne önemli katkılar sunması hedefleniyor.

İhracatın lokomotifi sayılan otomotiv sektörünün, ihtiyaçlarına karşılık vermek amacıyla hayata geçirilen Port Yarımca yatırımı, yıllık 780 bin araç elleçleme kapa-sitesi ve toplam 265 bin metrekare kapalı otoparkı ile sadece otomotiv sektörüne hizmet veriyor. Port Yarımca, küresel otomotiv lojistiğinin yeni merkezi olarak faaliyet-lerini sürdürmeye devam edecek.”