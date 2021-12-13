En iyiler Big Bang Start-up Challenge’da belirlendi

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Ebeveyn ve çocuk gelişim platformu olan Kidolog ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında iş ortaklığı sağlayan Tamamliyo.com girişimlerine Aksigorta, destek oldu.

Program kapsamında sürdürdükleri paydaşlık ile yeni nesil çözümleri üretecek girişimleri desteklemenin çok önemli olduğunu belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Start-up girişimlere gıpta duyuyorum. Acı noktalarını bulmak, oradaki ihtiyacı fark etmenin yanı sıra bunun için yılmadan çalışmak ve günün sonunda bu girişime bir kaynak bulma çabasını oldukça önemli buluyorum. Geçtiğimiz yıl ödül verdiğimiz girişimlerle Aksigorta’da çalışmaya başladık, önemli iş ortaklarımızdan biri oldular. Aksigorta olarak bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturmak, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikâyeleri oluşturmalarını desteklemeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.