Albaraka Türk Garaj'da 5. Dönem Ön Hızlandırma Programı başladı

Albaraka Türk’ün, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj’da 5. dönem başvuruları sona erdi. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 18 girişim, 26 Temmuz’da başlayan ön hızlandırma programında, mentorluk seansları, eğitimler ve iş geliştirme çalışmalarına tam gaz başlandı. Seçilen 18 girişim; Kidolog, Hamurlabs, Worksite Vision, Wastespresso, Champs, Sensemore, Modimu, Koytola, Foster Insight, Ovinot, Remotify, Mercens, PediApp, SorGuru, LeadPort, AbilityPool, Involwe, Wonderkids olurken, girişimciler ön hızlandırmada geçirilecek 2 ayın ardından gerçekleşecek üst yönetim sunumuna hazırlanacak ve burada yapılacak elemenin ardından 6 ay sürecek hızlandırma programına başlayabilecekler.

Albaraka Türk, 2017’den bu yana Albaraka Garaj’da 85 girişimi ağırladı. Ürünü ve ekibi hazır olan ve Albaraka’nın belirlediği alanlarla uyumluluk gösteren girişimlerin seçildiği Garaj’da; hızlandırma programıyla birlikte 50 bin TL’ye kadar hibe yardımı, ikisi İstanbul’da biri Berlin’de olmak üzere üç ortak çalışma alanından yararlanma imkânı, eğitim, mentorluk hizmetinin yanı sıra Albaraka ile POC çalışma fırsatı, Albaraka’nın farklı birimleri ile iş geliştirme faaliyetleri, Albaraka API’lerine ücretsiz erişim gibi büyük avantajlar sağlanıyor. Tüm bu avantajların yanı sıra Albaraka’nın stratejik iş ortakları tarafından Albaraka Garaj girişimlerine özel olarak sağlanan tamamen ücretsiz ya da indirimli bulut, sanal ofis, CRM platformu gibi destekler ile birlikte Albaraka APY Ventures ile yatırım görüşmesi yapma imkanı buluyorlar.

Her yıl daha fazla girişime destek

Bugüne kadar Albaraka Garaj ile 85 girişimi desteklediklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Pandemiye rağmen hız kesmeden girişimcileri desteklemeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz. Her sene daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutarak, daha yeni ve çözüm odaklı bir program ile ilerliyoruz. 5. Dönemin ön hızlandırma programında 18 girişime ev sahipliği yapacağız. Bu yıl çok farklı alanlardan birçok girişime Albaraka Garaj’da yer verdik. İnanıyorum ki seçilen bu girişimler, Garaj’ın tüm imkanlarından yararlanarak hem start-up’larını geliştirecek hem de ekosistemimize ciddi katkılar sağlayacak. Biz de Albaraka olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için daima en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.



Albaraka Garaj’ın 5. Dönem ön hızlandırma girişimleri şöyle;

1- Kidolog: Ebeveynlere ve ebeveyn adaylarına gebelikten çocuk gelişimine birçok konuda uzman desteği sağlayan dijital bir platformdur.

2- Hamurlabs: Hızla büyümekte olan e-ticaret operasyonlarına fatura ve envanter yönetim hizmeti vermektedir.

3- Worksite Vision: Yapay zeka destekli video analizi yöntemleriyle inşaat ve üretim sektörlerinde süreç optimizasyonlarına katkı sağlamaktadır.

4- Wastespresso: İşletmelerin kahve atık yönetimini yaparak, doğada çözünebilir tek kullanımlık biyo pipetler ve plastikler üretmektedir.

5- Champs: Müşteri destek ekibi için profesyonellere ulaşmak isteyen markalarla; yetenekli ve deneyimli bağımsız çalışanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir platformdur.

6- Sensemore: Üretim makinelerini sensörler ile takip ederek yazılımıyla denetleyip ileriye dönük oluşacak arızaları önceden bilgilendirerek üretimde süreç ve maliyet optimizasyonuna destek verir.

7-Modimu: Özel okullardaki sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi sürecinde okullara entegre sistemler kurar.

8- Koytola: Türkiye’deki ihracatçılarla yurtdışındaki ithalatçıları doğrudan buluşturan bir online pazar yeri hizmeti vermektedir.

9- Foster Insight: Metinsel veri işleme ve anlamlandırma üzerinde çalışan girişimlere doğal öğrenme süreçleri (NLP) tabanlı yapay zeka ve makine öğrenimi desteği vermektedir.

10- Involwe: Kullanıcılarına ücretsiz marka deneyimi ve markaların da özel filtrelemeler ile tüketicilerine kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayan bir platformdur.

11- Ovinot: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ticari işlem, belge ve para süreçleri yönetim uygulamasıdır.

12- Remotify: Onaylı freelance çalışan yazılımcılar ile proje sahiplerini bir araya getiren online pazaryeridir.

13- Mercens: Muhasebe, online sipariş, kişisel müşteri temsilcisi ve raporlama özellikleri barındırıdan yaşam alanı teknolojisidir.

14- PediApp: Gebelikten ergenliğe kadar olan süreçte çocuklarının sağlığı ve büyümesiyle ilgili her türlü konuda kişiye özel destek veren pediatrik telesağlık uygulamasıdır.

15- SorGuru: Alanında uzman kişilerle danışanları birleştirerek bire bir eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan bir pazaryeri platformudur.

16- LeadPort: Satış temsilcilerinin müşterileri ile ilgili bütün faaliyetleri yönetebilecekleri bir mobil uygulamadır.

17- AbilityPool: Kurumların çalışanlarının farklı yeteneklerini keşfederek, gönüllülük yönetimini daha etkin yönetmelerini sağlayan dijital bir platform.

18- Wonderkids: Sporseverlere ilgili olduğu spor odaklı özel diyet ve antrenman planları ve eğitim videoları ile geliştirip keşfedilebilmeleri için coğrafi ve mevki bazlı sıralamalar oluşturan platform.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın