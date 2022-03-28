100 milyon Dolar değerleme ile 11 milyon Dolarlık yatırım adımı

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Re-Pie Portföy’ün, EasyCep için kurduğu GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) üzerinden 6 milyon dolar yatırım yaptığı yatırım turunda Colendi ve PlatformXIT de yer aldı.

Yatırım turuna ilişkin açıklamalarda bulunan EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, şirketlerinin ulaştığı değerleme rakamı ve aldığı yatırım tutarının, yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün Türkiye ve dünyadaki büyüme potansiyelini ortaya koyduğuna dikkati çekti. Özdemir, “Bu yeni kaynağı daha çok insanı yenilenmiş elektronik cihazla tanıştırmak ve iş modelimizi başka ülkelere taşımak için kullanacağız. Özellikle yeni tesisimizde istihdam edeceğimiz 350 teknisyen ile her ay 150 bin cihazı yenileme kapasitesine ulaşacağız’’ dedi.

Re-Pie Genel Müdürü Alim Telci ise, “EasyCep faaliyetleri ile cari açığı azaltırken, herkese güvenli ve ekonomik cihaz erişimi sağlıyor. Kullandığı teknoloji ile küresel olarak büyümesi ve ölçeklenmesi de gayet kolay. Yatırımcılarımıza böyle bir ürün sunabildiğimiz için mutluyuz” dedi.

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Yatırım turunda yer alan Colendi CEO’su Bülent Tekmen, “Yenilenmiş cihazlara verilen taksit imkânı, Colendi’nin kredi skorlama algoritması ve şimdi al sonra öde özelliği (buy now pay later) ile birlikte hayata geçireceğimiz platformumuzda birçok yeni özelliği de ilk kez kullanıcılarımıza sunacağız. Stratejik ortak olduğumuz EasyCep ile uluslararası pazarlarda birlikte hareket ederek büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yenilenmiş elektronik cihaz pazarının 2026 yılına kadar 1,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Avrupa’daki yenilenmiş elektronik cihaz pazarı, yeni cihaz pazarının yüzde 18’ine denk geliyor.

Avrupa yenilenmiş elektronik cihaz pazarındaki oyunculardan Fransa merkezli BackMarket 5,7 milyar dolar değere ulaşırken, sadece yenilenmiş iPhone satan Finlandiya merkezli Swappie Seri C turunda 108 milyon euro yatırım aldı.