Staj sigortası emeklilikte başlangıç sayılacak mı?

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Staj yapan kişilerin işe ilk giriş tarihi belli olsa da sadece sağlık primi yattığı için emekliliklerine etkisi olmuyor. Stajdan sonra maaşlı olarak işe başlanıldığında emeklilik için gereken primlerin yattığı gün sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021-2023" kapsamında bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor.

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Bunların başında staj sigortasının emeklilik başlangıcı sayılması da var. Staj gören öğrenciye sağlık primi yanında emekliliğine de sayılacak olan primlerin ödenmesi adımı atılması bekleniyor.

NOYAN DOĞAN DA YANITLAMIŞTI

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan kendisine gelen bir soruyu şöyle yanıtlamıştı:

Soru: Emeklilik için başlangıç tarihine staj yaptığım tarihi yazsam olur mu, yoksa lise bitip işbaşı yaptığım tarihi mi yazmalıyım? 1994’te staja başladım fakat 1995’te işe başladım hangi tarihten itibaren emeklilik sayılıyor? Azize B.

Cevap: Mevzuat gereği sigortalılık, dolayısıyla da emeklilik için ilk sigortalı olduğunuz tarih önemli. Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Bu durumda emeklilik için 1995 yılı ilk sigorta başlangıcı sayılacak.