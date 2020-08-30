Staj için dijital platform kuracaklar

TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek, girişimci bir babanın kızı. Babasının Çanakkale’nin ilk inşaat mühendislerinden ve müteahhitlerinden biri olduğunu belirten Şimşek, hikayesini şöyle aktardı: “Ben de üniversite seçimimi yaparken inşaat mühendisliğini yazdım. Çanakkale’ye döndüğümde babam müteahhitlik yapmayı bırakmıştı. Bu nedenle farklı şirketlerde saha kontrol elemanı ve şantiye şefi olarak görev aldım. Bundan 10-12 yıl önce şantiyelerde ustalarda, işverenlerde kadın inşaat mühendisleri tarafından denetlenmeye alışık değillerdi. Zamanla bu algı yıkıldı. Bir süre sonra kendi şirketimizde müteahhitlik işleri yapmaya başladım. Şirketimiz bünyesinde bir turizm işletmemiz de vardı. Burada da kadınlarla çalışıyoruz. Bir kadına bir görev verdiğinizde o kadın o görevi mutlaka yapacaktır. Bu bizim genetiğimizde var. Ben de bu bilinçle işlerime devam ediyorum.”

GAZETE HABERİYLE FARK ETTİM

2019 yılından bu yana kurul başkanlığını yürüten Şimşek, kuruldaki çalışmalarını şu şekilde anlattı: “Bir gazete haberinde kurulun yaptığı faaliyetler ilgimi çekti ve ‘Bu kurulda bende olmalıyım’ dedim ve 2015 yılında Kadın Girişimciler İcra Komitesi’nde görev almaya başladım. 2019 yılında başkanlığa aday oldum. 2019 yılı Mart ayından itibaren kurul olarak aktif bir biçimde çalışmaya başladık. Önceliğimizi eğitime verdik. İlk işimiz Boğaziçi yaşam boyu eğitim merkeziyle, Kadın Girişimciler Yönetici Okulu düzenlemek oldu. 41 girişimci kadınımızla anket çalışması yaptık. Anne-Baba okulları düzenledik. Mentorluk eğitimleri aldık.

KARİYER YAPMAK İSTEYENLER FAYDALANACAK

Çok hızlı bir dijital dönüşüm aşamasındayız. Bu süreçte kurul olarak üreten girişimci kadınlarımızı bir araya getirmek, iş arayanla, işveren arasındaki iletişimi sağlayabilmek, üniversitemizden yeni mezun olan öğrencilere staj veya iş imkanı sunabilmek amacıyla bir organizasyon kurmak istiyoruz. Böylelikle üreticinin, tüketicinin, iş arayanın, işverenin, kariyer yapmak isteyenin faydalanabileceği, içeriği kadına hitap eden, kapsayıcı bir dijital platform yapımı aşamasındayız. İcra komitesindeki çalışma arkadaşlarıma, Çanakkale Ticaret Odası Başkanımız Sayın Selçuk Semizoğlu’na ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.”

MEVLEVİHANE’DEN İLHAM ALDI

Atiye Laçin: Dünyanın en büyük mevlevihanesi olma özelliği taşıyan Gelibolu Mevlevihanesi’nin restorasyonu sırasında ortaya çıkan bir fikirle, 2004 yılında Mevlevi Tatlısı üretimine başladım. 80 metrekarelik küçük bir atölyede başlayan üretim yolculuğunu desteklerle büyüttük ve Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nde 5000 metrekarelik alanda 2000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere üretim tesisini kurduk. İsviçre, Almanya, Katar, Amerika, Azerbaycan, Güney Afrika ve Kazakistan’a ihracat yapıyoruz. Firmamızın en önemli özelliklerinde biri de kendi projelerimizi, kendimizin yazıp yönetmesi. Aynı zamanda çalışanlarımızın yüzde 80’i kadın personel.

4 YILDA 35 MİLYON SOLUCANI OLDU

Emel Torun: İş hayatıma 1997 yılında, öğrenci yurtlarında ve otellerde yöneticilik yaparak başladım. 2016 yılının ikinci yarısında eşimle aldığımız radikal kararla Ankara’dan Çanakkale’nin Biga ilçesine yerleştik ve solucan gübresi üretimi yapmaya başladık. 500 bin kırmızı Kaliforniya solucanı ile başlayıp 4 yıl içerisinde 35 milyon solucana ulaştık. Yılda 600 ton katı (granül), 300 bin litre sıvı (konsantre) gübre üretir duruma geldik. Avrupa ve Asya’da 12 ülkeye numunelerimizi gönderdik. Olumlu geri dönüşler aldık. Şu anda bürokratik ve gümrük işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz, sonrasında ihracata başlayacağız. Bunun yanı sıra kendi ürettiğimiz gübremizle organik sebze ve meyve yetiştiriciliği yapmaktayız. Girişimci bir kadın olarak bir kadın isterse her sektörde başarılı olabileceğini göstermek adına rol model olabiliyorsam ne mutlu bana.

TOBB ÇANAKKALE KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR?

Gülçin Semizoğlu: Girişimci bir kadın olmam tesadüf değildi. 27 yaşında geldiği Çanakkale’ye gönül verip yatırım yaparak un fabrikası kuran girişimci bir babanın en küçük evladıyım. 2 ağabeyimle birlikte çocukluğumuz bu fabrikada geçti. Yurtdışında üniversite eğitimine devam eden oğlumu da aynı bilinçle yetiştiriyoruz. Aile şirketi olarak yenilenebilir enerji sektöründeyiz. 2017 senesinde yatırım yaparak Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nde palet tahtası ve odun peleti üreten, ihracata yönelik entegre bir tesis kurduk. Pelet tesisimizin kurulu kapasitesi, Türkiye’de mevcut pelet üreticileri içerisinde en büyüğü. Türkiye’den gemi bazında pelet ihraç eden ilk firmayız.

Ayşe Berna Ergin: Çocukluktan beri hayalim, annemle çalışmaktı. 2006 yılında Ege Üniversitesi su ürünleri fakültesinden mezun olduğumda, annem emekli olmuştu. Babamın büyük emek verip annem için kurduğu bir danışmanlık şirketimiz vardı. Burada hep beraber çalışmaya başladık. İş güvenliği yasası çıkınca, iş güvenliği uzmanı oldum. ‘Ben de OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) sahibi olabilir miyim’ diye hayal kuruyordum ki, bir arkadaşım ortaklık teklif etti. Teklifi kabul ettim ve kısa sürede şirketin ortağı ve sorumlu müdürü oldum. OSGB’yi açtığımız ilk günden beri işimin başındayım. 2.5 yılın sonunda şirketi satın aldım. Bir hayaliniz varsa hedef koyun, hedefiniz varsa plan yapın, planınız varsa harekete geçin.

Didem Güner: Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik Bölümü mezunuyum. Önce ÇOMÜ gıda mühendisliği fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım, yüksek lisans eğitimi aldım. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi kurulunca, hastanede görev yapmaya başladım. Kendi sistemimi kurmak, beslenme eğitimleri vermek için radikal bir kararla 17 yıl 8 aylık devlet memuriyetimi sonlandırdım ve kendi danışmanlık merkezimi kurdum. Çanakkale’nin ilk özel merkeziydi. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi anlamam uzun sürmedi. Şu anda hem danışmanlık hizmeti veriyor, hem de beslenmeyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyorum.

Ebru Çam İlter:Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansımı yaptım. 2004 yılında babamın ani ve acı kaybı nedeniyle, aile şirketinde çalışmaya başladım. Bir ofis mobilyaları markasının Çanakkale bölge bayisiyiz. 20 personelimizle hizmet veriyoruz. Ayrıca, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeyiz. Amacım bir yatırımcı ve iş kadını olarak, kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak. Bu nedenle şirketimiz bünyesinde kadın çalışma arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Erkek kardeşim de benim bu kararımı destekliyor.

Filiz Bahar: Mesleğe, 6 yaşımda inşaat mühendisi ve müteahhit olan babamın şantiyelerinde, onunla dolaşarak başladım. İnşaatlarımızın planlarını çizmek, çocukluğumda en sevdiğim oyunlarından biriydi. 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandıktan sonra mimarlığın sadece yapı tasarlamak değil, aynı zamanda yapıyı detaylı düşünerek üretmek olduğunu öğrendim. Çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 2016 yılında, memleketim Çanakkele’ye geri döndüm. 1978 yılında kurulmuş olan inşaat şirketinde 2. kuşak olarak babadan bayrağı devraldım.

İnci Bayram: 2004 yılında bir mobilya markasının fabrika satış mağazasında satış elemanı olarak başladım. 8. yılımda, “Artık daha fazlasını yapmalıyım” dedim. Bu arada evlendim ve anne oldum. Önce genel müdürlerimle görüştüm, yorumları olumluydu. Aldığım destek ve kendime güvenle ilk mağazamı Biga’da açtım. Eşim de işinden ayrıldı ve birlikte yürümeye başladık. Borçlandığımız zamanlar oluyor, kazandığımız zamanlar oluyor. Şu anda 2’nci mağazamızı açtık. Eşim bir mağazada, ben bir mağazadayız, işini iyi yapan insanlarla birlikte çalışıyoruz. Para kazanıyoruz elbette ama elimde kalan en büyük somut kâr kendime olan inancım, saygım ve bu inanç ve saygıyla yetiştirdiğim oğlum. Girişimcilik değerlidir. Ben özellikle kadınlara şunu söylemek istiyorum. Gerçekten mutlu bir yaşam sürmek her şeyin ötesinde ve girişimcilik için çok sayıda destek var. Korkmayın.

Seçil Doğancı Yavaşoğlu: 1984 Çanakkale doğumluyum. Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünden mezun oldum. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Next Academy/İnteraktif Pazarlama bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. 12 yıl İstanbul’da yaşadıktan ve çeşitli firmaların pazarlama departmanlarında çalıştıktan sonra 2015 yılında tekrar Çanakkale’ye yerleştim. Burada şehirde profesyonel bir ajans hizmeti eksikliği olduğunu gözlemledim ve bir dijital ajans kurma fikrini oluşturdum. Sıfırdan nasıl ajans kurarım diye düşünürken araştırmalarım sonucunda KOSGEB’in yenilikçi iş fikirlerini desteklediği bir programı olduğunu keşfettim. Böylelikle 2017 yılında Social Box Dijital Medya Ajansı’nı kurdum ve 3 yıldır yerel firmalara hizmet veriyorum.

İkbal Akça: Benim yolculuğum 1995’de THY seferlerinin Çanakkale’ye başlamasıyla başladı. THY genel satış acentesinde işe başlamıştım ve burada 17 sene çalıştım. Bu sürece evlilik ve 2 çocuk sığdırdım. Oğlum büyüdükten sonra bana cesaret verdi ve ‘Anne kendi işini yapmalısın’ dedi. KOSGEB’in destekleri bana cesaret verdi. İşkur’un girişimcilik kursuna da katıldım ve kendi seyahat acentemi kurdum. Bu benim hayalimdi. Tüm kadınlara tavsiyem sevdikleri, başarılı oldukları işlere atılsınlar. Devletin güzel destekleri var. İsteyince oluyor.

AKADEMİSYEN DESTEĞİ

Muradiye Özel Ödül: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik Programı’nda öğretim görevlisiyim. Biga Ticaret Borsası’nı temsil ediyorum. Kadın girişimcilere, akademik bilgi ve tecrübelerimizi aktararak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 41 kadın girişimci ile yaptığımız bir anket çalışması oldu.

Prof. Dr. Duygu Aktürk: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde öğretim üyesiyim, akademik üye olarak kuruldayım. Henüz bir yılımızı doldurduk. Daha önce kırsaldaki kadınlarla ilgili birkaç projede yer aldım. Üyeliğim boyunca da birkaç projeyi gerçekleştirebilirsek çok mutlu olacağım.