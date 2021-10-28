Stabilkoinler yasa dışı mı kullanılıyor? Yatırımcılar dikkat

Stabilkoinlerin kara paranın aklanması veya terörün finansmanı gibi yasa dışı işler için kullanma potansiyeline yönelik çalışmalar başladı.
Paris merkezi Mali Eylem Gücü (FATF) kripto paralardaki hızlı yükselişe karşı uyarıda bulundu. FATF, stabilkoinlerin kullanıma girmeden önce hükümetlerin ve kripto paralarla ilişkili şirketlerin bu tür riskleri ortaya koymaları gerektiğini belirtti. Ayrıca hükümet ve şirketlerin riskleri düzeltmek için tedbirler alması gerektiğini de ortaya koydu.
ANONİMLİK SORUN YARATIYOR
FATF, Bitcoin gibi kripto paralarda olduğu gibi stabilkoinlerin de anonimlik potansiyellerinin olduğunu ve global olarak erişilebilir olmaları nedeniyle finansal suçlar için kullanılabileceğini öne sürdü.
YAZILIMLA SORUN ÇÖZÜLEBİLİR
Stabilkoin ihraççıları ürünlerin risklerini değerlendirmeleri ve anonim işlemleri sınırlandırmak için tedbirler almaları veya şüpheli işlemleri izlemek için yazılım kullanmaları gerekiyor.
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