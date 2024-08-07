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SSB Görgün: Çelik Kubbe yapay zeka destekli olacak

Güncelleme Tarihi:

#Çelik Kubbe#Haluk Görgün#Savunma Sanayii
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 15:15

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin yapay zeka destekli olacağını açıkladı. Görgün "Yerli ve millî projemiz Çelik Kubbe, katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zekâ destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir." dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Çelik Kubbe açıklamaları şöyle: 

Dün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduk.Dün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduk.

SSB Görgün: Çelik Kubbe yapay zeka destekli olacak


Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik 56 projeyi karara bağladık.  Kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar aldık.

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'YAPAY ZEKA DESTEKLİ OLACAK'

Alınan önemli kararlardan biri de şüphesiz “sistemler sistemi” olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe. Yerli ve millî projemiz Çelik Kubbe, katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zekâ destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir.

Çelik Kubbe; ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmalarımızın ortaklaşa çalışması ile yürütülecektir. Projenin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Bizler Türk Savunma Sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve millî teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, “Yükselen Türkiye’nin Güçlenen Yıldızı” olacağız.

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#Çelik Kubbe#Haluk Görgün#Savunma Sanayii

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