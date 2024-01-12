SSB Görgün açıkladı: Derya'nın teslimatı yapılacak

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ihracatın arttığını söyledi. Görgün "Geçen yıl 2022 ihracat rakamımızı yüzde 27 artırdık. 2023 ihracat rakamımız 5,5 milyar dolar oldu. 2023'te 10,2 milyar dolar yeni sözleşme imzaladık" dedi.

Görgün ayrıca "2022'de 170 ülkeye ürün ihraç ederken 2023'te 185 ülkeye ihracat yaptık. Ürün sayısı da arttı, 230 farklı çeşitte ürün ihraç ediyoruz" ifadesini kullandı.

"DERYA" TESLİM EDİLECEK

Görgün "2024 yılı, daha önce başlatılan teslimatını gerçekleştireceğimiz projelerimizin yanı sıra, yeniden başlayacağımız, silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğimiz sürprizlere dolu bir yıl olacak. 19 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gemi platformlarımızın teslimat törenini yapacağız. TCG Anadolu’dan sonra 2’nci en büyük gemi Derya’nın kabulü gerçekleşecek" dedi.

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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE KAAN

Görgün "İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacak. Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak" değerlendirmesinde bulundu.

DERYA HAKKINDA

Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dâhil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde imal yöntemi ile süratli bir şekilde yapmak üzere tasarlanmıştır. DİMDEG, muharip unsurlar ve ileri üsler için denizde ikmalin yanı sıra, Barışı Destekleme Harekâtı, Afet ve Acil Durumlara Müdahale ve insani Yardım kapsamlarında da görev yapabilecek donanıma sahiptir.

Ayrıca gemilerde bulunan insanlı ve insansız suüstü ve sualtı araçlarının, helikopterlerin ve gemiye konuşlu insansız hava araçlarının belirli bir seviyedeki bakımlarının/onarımlarının yapılmasında da destek sağlayacaktır. 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanmaktadır.