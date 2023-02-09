SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: Aksungur'un yeni teknolojisi ilk kez deprem bölgesinde uygulandı

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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 iki büyük depremin ardından çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Deprem 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken ülkenin dört bir yanından yardımlar geliyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi.

Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor.