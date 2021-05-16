Spotify kurucusunun Arsenal'i satın alma teklifi reddedildi

İsveç merkezli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'i satın almak için yaptığı teklif reddedildi.

Ek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ABD'li Kroenke ailesinin sahip olduğu Arsenal Kulübü için bu hafta teklif yaptığını belirtti.

"PARANIZA İHTİYACIMIZ YOK"

Spotify'ın CEO'su da olan Ek, aileden "Paraya ihtiyacımız yok." yanıtını aldığını kaydederek, "Kararlarına saygı duyuyorum ancak bu durum değişirse ilgilenmeye hazır olarak bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Ek'in 2.8 milyar dolar değer biçilen Arsenal'i satın almak istediğini, kulübün efsane isimleri Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira tarafından desteklendiğini öne sürmüştü.

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