Sporda randevu maliyeti

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında faaliyetlerine ara verilen mekanların arasında spor salonlarında bulunuyordu. Normalleşme sürecinde çok sayıda sektörle birlikte spor salonları da artık açılmaya başladı. İşletmeciler spor salonlarına girişte ateş ölçümü yapılması, spor esnasında maske takılması ve duş gibi ıslak alanların kullanılmaması öneriyor. Ama asıl kural şüphesiz sosyal mesafe ve randevu olacak. Sektör temsilcilerine göre bu durum spor yapmanın maliyetini de arttıracak.

SALONLAR 2 AYDIR KAPALI

Sektörün tüm paydaşlarının spor salonları konusunda verilecek kararı dört gözle beklediğini sözleyen Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, “Salonlarımız yaklaşık 2 aydır hizmet vermiyor. Yeniden faaliyete başlamak için ilgili tüm branşlara ait federasyon temsilcileri olarak çeşitli raporlar hazırlayıp yetkili makamlara sunduk. İnsanlar spor salonlarına geri dönmek istiyor. Kapalı olduğumuz dönemde hem salon işletmecileri hem de spor hocaları büyük maddi kayba uğradı” dedi.

MASKE DEĞİL SİPERLİK

Spor yaparken maske kullanma önerisinin uygulamada pek mümkün olmadığını söyleyen Kurt, “Burada bizim ilk tercihimiz siperlik kullanılması. En azından daha rahat hareket kabiliyeti sağlanıyor. Ama maske ile spor yapılmıyor. Bu süreçte salonlarda daha az kişiyle spor aktiviteleri yapılacak. Spor esnasında bireyler birbirlerine bakmayacak. Yönleri duvar ya da pencere olacak. Bu alanlar da spor aralarında dezenfekte edilecek” ifadelerini kullandı.

150 KİŞİYE DÜŞECEK

Spor salonlarında yeni dönemde maliyet hesaplarının değişeceğini belirten Let’s Clup Genel Müdürü Hakan Demiray, “Bizler çok büyük metrekareye sahip alanlarda hizmet veriyoruz. Açık ve kapalı alanlarımız var ve bunlar için yüksek kiralar ödüyoruz. Normal şartlarda günde ortalama 1500 kişiye hizmet verirken randevulu sistemde şimdi bu 150-200 kişiye düşecek. Bu bir süre böyle devam edeceği için maliyet hesapları da değişecek. Ücretler artacak. 7 bin salonda 200 bin kişi çalışıyor “dedi. Maske ile spor yapma konusunda bir simülasyon çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Demiray, “Yıllardır spor yapan insanlarız. Maske ile denedik olmuyor. Ciddi nefes problemleri ortaya çıkıyor. Onun yerine 10 metrekareye bir kişinin düşeceği alanları belirledik ve aletleri bu bölgelere sabitledik” diye konuştu.

90-200 lira

Aylık spor salonu abonelik ücreti

150-300 lira

Bir aylık özel program ücreti

1000-2000 lira

Yıllık spor salonu abonelik ücreti

30 lira

Günlük takviye besin maliyeti