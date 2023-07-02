Sporda ince hesap! Maliyetler aylık ücretlere yansıyınca salonlarda devamlılık zorlaştı

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Artan kiralar, elektrik ve su gibi yükselen giderler spor salonlarının aylık ücretlerinin hızla zamlanmasına neden oldu. Büyük metrekarelere sahip olmasının yanında özellikle AVM’lerde bulunan salonlar için ortak gider ücretlerinin de kabarık olması salonlara üyeliği bulunan vatandaşları zorluyor. Son dönemde hızla artan giderler karşısında işletmelerin de çaresiz kaldığını belirten Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, “Her maliyet kalemine sürekli bir zam gelirken salon sahiplerinin bunu ücretlere yansıtmaması beklenemez” dedi.

EN BÜYÜK DERT KİRALAR

Çoğu bölgede yüksek kiraların işletmecilerin belini büktüğünü anlatan Niyazi Kurt, “En büyük gider kiralar. Farklı sektörlerde olduğu gibi spor salonu işletmecileri de aynı dertle boğuşuyor. Ayrıca salonlar gün içinde çok fazla elektrik ve su tüketimine sahip. Bu da binlerce liralık aylık gider anlamına geliyor. Üstelik bu faturalar her ay artarak katlanıyor. Bu durum da spor salonuna gelen vatandaşlar için ‘pahalılık’ anlamına geliyor. Vatandaşlar belki kendilerine en yakın spor salonlarını tercih ediyordu ama yeni arayışlara girdiler. Mahalle aralarındaki salonlarda bile aylık ortalama ücret 500 lirayı buldu” diye konuştu.

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İLK SPORDAN VAZGEÇİYORLAR

İşletmecilerin ayakta kalmak için zam yaptığını, vatandaşların ise spora gelmek için ince hesaplara girdiğini ifade eden spor eğitmeni Umut Durna, “Fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyen bir kesim var. Onlar için durum değişmiyor ama büyük bir kitle için fiyat artışları önceliklerini belirlemede önemli. İhtiyaç listelerine bakıyorlar ve çoğu zaman ilk spor üyeliğini bitirme kararı alıyorlar. Üyelik ücretinin yanında beslenme de önemli. Gıda fiyatlarındaki artışı da ekleyince bu denklem zorlaşıyor” dedi.

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ARTIK SADECE PATRONLAR ÖZEL PROGRAM ALABİLİYOR

Salona gelen vatandaşların artık sürekli artan aylık ücretlerden şikâyetçi olduğunu anlatan spor eğitmeni Umut Durna, “Artık sokak aralarındaki spor salonları bile vatandaşa pahalı gelmeye başladı. Bizim gibi kazançlarını özel derslerden sağlayan eğitmenler için müşteri bulmak iyice zorlaştı. Önceden salonlarda ‘merhaba’ dediğimiz yeni üyelerle hemen özel ders için anlaşabiliyorduk. Neredeyse öğrenci ya da çalışmayan müşterimiz kalmadı. Beyaz yakalılar da gittikçe özel dersleri azaltıyor. Tek müşterilerimiz geliri iyi esnaflar ya da patronlar” ifadelerini kullandı.

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ERKEN VE BOŞ SAATLER İÇİN İNDİRİM ÖNERİSİ

Spor salonlarında en büyük problemlerden birinin belirli saatlerde yaşanan yoğunluk olduğuna dikkat çeken Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, “Akşam saatlerinde sıkışıklık yüzünden belki de çoğu vatandaş spora gitmekten vazgeçiyor. Eğer salonlar, gün içerisinde boş olan saatleri indirimli şekilde üyeliğe dönüştürürse bu hem işletmeciler hem de vatandaşlar için olumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.

SON ÇARE EVDE SPOR

Son dönemde spor salonlarının aylık ücretlerine yüzde 100’ü aşan bir zam daha yapıldı. Bazı salonlar uzun süredir her ay yaklaşık yüzde 15 zam yapıyordu. Salonlarda aylık ücretler 500 lira ila 1300 lira arasında değişiyor. Özel dersler ise 200 liradan başlıyor, 800 liraya kadar çıkıyor. Bazı sporcular çözümü temel malzemeleri satın alıp evde spor yapmakta arıyor.