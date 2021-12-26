Spor uyuşmazlıkları 3 ayda çözülüyor

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İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Spor Kulübü işbirliği ile düzenlenen panelde “Spor Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim” masaya yatırıldı.

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi’nin spor uyuşmazlıklarında da çözüm adresi olduğunu vurgularken bu yıl itibarıyla ISTAC’a gelen onlarca dava arasında 6 spor tahkimini sonuçlandırdıklarını söyledi.

Başkan Akıncı şöyle konuştu: “Ne mutlu ki artık Türkiye’de de spor dünyasını ilgilendiren sözleşmelere tahkim şartı, ISTAC şartı konulmaya başladı. Bu sene itibarıyla ISTAC’a 6 spor tahkimi geldi ve bu davaların hepsi seri tahkim olarak düzenlendi. Yani uyuşmazlıklar 3 ay içerisinde sonuçlandı. Milletlerarası davalar açısından değerlendirirsek, yurt dışındaki tahkim enstitüleriyle kıyaslandığında uyuşmazlıkların ISTAC’da çok daha düşük bir maliyetle çözülebileceği ortaya çıkacaktır.”