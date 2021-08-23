Spor hocasının ‘ağır’ mesaisi

Son dönemde dünyada sağlıklı yaşam davranışları giderek daha da popüler oluyor. Beslenmeden spora kadar her alanda kendisini gösteren bu davranışlarda şüphesiz ‘influencer’ yani sosyal medya fenomenlerinin de pazarlama vurguları önemli. Hangi uygulamada dolaşsanız kıyafetler, spor ekipmanları ve gıda takviyesi reklamı yapan birilerini görüyorsunuz. Hatta alakasız kişiler yoga, plates ve fitness eğitimleri satıyor. Bu konuda bir denetim de yok. Peki insan sağlığını bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda çalışan kişiler nasıl bir eğitimden geçiyor, günlük mesailerinde neler yaşıyor, kazançları ne? Her hafta farklı bir mesleği deneyimlediğimiz “İşin Peşinde” köşesi için bu haftaki durağımız spor eğitmenliği.

UZMANLIK EĞİTİMİ

İstanbul’da spor eğitmenliği yapan Umut Durna ile mesaiye başlamadan önce eğitim konusunu soruyorum. Umut Durna, “Spor eğitmenliği için ciddi bir eğitim ve tecrübe gerekiyor. Ben BESYO eğitimini tamamlamak da yetmiyor. Egzersiz, plates, beslenme gibi alanlarda ek olarak uzmanlık eğitimi şart. Her öğrencinin farklı bir ihtiyacı oluyor. Kasları ve vücut yapıları tanımak önemli. Herkese aynı hareketi yaptıramazsınız. Herkesin beslenme ihtiyaçları, kas yapısı farklı” diyor.

DOĞRU HAREKET ÖNEMLİ

Durna ile mesainin ilk saatlerinde bir özel ders uyguluyoruz. Kendisi önceden bana yapılması gereken hareketleri gösterse de derse gelen öğrenci ile birlikte yaparken sürekli yanlış yapıyorum. Bu işte hareketi sadece sizin doğru yapmanız önemli değil. Öğrencinizin de nasıl yaptığını iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Yoksa 6 ay boyunca salona gelen bir kişi eğer hareketleri doğru uygulamadıysa hem sağlığı riske giriyor hem de zamanı boşa gidiyor.

VÜCUT KOLAYA KAÇIYOR

Durna, beni hareketleri doğru takip edip yanlış noktalarda durmam gerektiği noktasında uyarıyor. Vücut bazı zor hareketleri yaparken kolay yolu seçiyor. Fazla efor harcamak istemiyor. Öğrenciler de çoğu zaman bunun farkında değil. Bu tembelliği de hocanın görüp uyarması daha iyi bir sonuç için elzem. O yüzden özel derslerde öğrencinin yanında her hareket dikkatle takip ediliyor. Bir de salondaki ‘kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun’ uyarılarını yapanların da çoğu zaman doğru olanı göstermediği ifade ediyor Durna.

AĞIRLIKLARI TOPLAMA ZAMANI

Sabah erken saatlerde başlayan mesai gün ilerledikçe zorlaşıyor. Durna, “Gün içinde bazen 300’den fazla kişi ile iletişim kuruyoruz. 12 saati bulan mesaide bu çok zorlayıcı. 1 saat spor yapmak çok güzel. Ama biz her öğrenci ile spor yapıyoruz. Bu da beraberinde ciddi bir yorgunluk getiriyor” diyor. Mesainin sonunda bu yorgunluğu katlayan en büyük problem ise salonda her tarafa atılan onlarca kiloluk ağırlıklar. Spor eğitmenleri mesai sonunda onları teker teker yerlerine koymak zorunda. İşte bu çok yorucu bir durum.

PROTEİN İHTİYACI GELİRLE ORANTILI

Türk-İş’in araştırmasına göre, temmuzda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda spor yapmak, sağlıklı beslenmeyi öncelik haline getirmek vatandaşlar için zorlayıcı olabiliyor. Zira gıda enflasyonundaki artış sporcular için önemli olan et ve süt ürünlerinin tüketimini zorlaştırıyor. Spor yaparken protein ihtiyacını karşılayamamak da ciddi bir problem. Spor eğitmenlerine göre bu ihtiyacı karşılamak da gelir seviyesi ile orantılı. Onlara göre spor ücreti bile öğrencilerin bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. İyi beslenme çoğu zaman mümkün olmuyor.

NE KADAR KAZANIYORLAR?

Spor eğitmenleri eğer maaşlı olarak bir salonda çalışırlarsa 3-4 bin lira gibi bir kazançları oluyor. Bu uzmanlığa göre artış gösteriyor. Maaş almadan çalışanlar ise özel ders verdiği öğrenci sayısıyla orantılı kazançlar elde ediyor. Bu çoğunlukla 5 bin liradan başlayıp 10 bin liralın üstüne çıkıyor. Bazı ünlü spor eğitmenlerinin kazançları 40 bin lirayı buluyor. Eğitmenler sigorta pirimlerini de kendileri ödüyor.

ÖĞRENCİ YOKSA GELİR OLMUYOR

Spor eğitmenlerinin çoğunun salonlarda çalıştığını söyleyen Durna, “Eğitmenler salonlardan maaş almıyor. Burada çalışırken verdiği özel derslerden ücret alıyor. Ne kadar çok öğrenciniz varsa kazancınız o kadar artıyor. Ancak özel ders alacak öğrenci bulmak çok zor. Özel ders ücretleri semte göre 150 lira ile 350 lira arasında değişiyor. Pandemide salonlar kapanınca hepimiz büyük zorluklar yaşadık. Online eğitimler verdik ama bu işin öyle yapılamayacağını gördük” diye konuştu.

PARASINI ÖDEYİP SPORA GELMEYENLER

Türkiye’de uzun süre spor salonuna gelme oranının çok düşük olduğunu söylenen Umut Durna, “Yıllık üyelik satın alanların büyük bölümü 1-2 hafta sonra gelmeyi bırakıyor. 3 aynın üstünde gelenlerin oranı neredeyse yüzde 10 kadar düşüyor. Bazıları ara ara gelemeye devam ediyor ancak yine de oran çok düşük. Bazıları sadece yaza girmeden önce 6-7 hafta sıkı çalışmaya geliyor” dedi.

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