SPK'nın şartlarını yerine getirmiyorlar! Tek-Art İnşaat hissesinde patronlara ceza kesildi

Borsa İstanbul’da işlem gören Tek-Art İnşaat şirketi yöneticileri Sermaye Piyasası Kurulu’nun radarından çıkmıyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103. maddesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle şirket patronu Soner Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri olan Zeynep Yılmaz Demirci, Türkay Yılmaz, Fatma Yılmaz ve Aslan Dede’ye her birine ayrı ayrı olmak üzere 478 bin 846 lira ceza kesilmişti. Ayrıca bu kişilere “İlişkili taraftan pay satın alınması işleminde Tek-Art İnşaat’ın karının/malvarlığının 47.716.593 TL tutarında azaltılması” ve “İlişkili taraftan olan alacaklara faiz tahakkuku işleminde TekArt İnşaat’ın karının/malvarlığının 772.476 TL tutarında azaltılması” nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun 110. maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulmasına da karar verilmişti.

SPK YİNE TESPİT ETTİ

Geçtiğimiz yıl verilen kararın ardından bu yıl da Sermaye Piyasası Kurulu Tek-Art İnşaat’ın patron ve yöneticilerini radarına aldı. Soner Yılmaz, Zeynep Yılmaz Demirci, Türkay Yılmaz, Fatma Yılmaz, Aslan Dede, Güneş Biber isimli kişilere “Tek-Art İnşaat’ın ilişkili tarafları lehine uğradığı kaybın kanuni faizi ile birlikte giderilmesi konusunda gerekli işlemlerin yapılması yönündeki Kurulumuzun 02.04.2020 tarihli kararına aykırı hareket edilmesi” nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103. maddesi gereğince toplamda 2 milyon 441 bin 792 lira idari para cezası uygulandı.

HİSSE KURUŞLU SEVİYELERDEN ÇIKABİLDİ

2007 yılında 5.46 lira tarihi yüksek seviyesini gördükten sonra uzun yıllar 0,50-0,60 lira seviyelerinde işlem gören hisse 2019 yılının sonunda 1 lira seviyesine yükseldi. İnişli-çıkışlı dar bantta seyreden hisse 2021 Ocak ayında yıllardır görmediği seviye olan 2.55 liraya kadar yükseldi. Şirketin yüzde 61.93’ü halka açıkken en büyük pay Mehmet Ali Yılmaz ve oğlu Soner Yılmaz’da bulunuyor.

Şirketin sermayesi 300 milyon lirayken özsermayesi ise 819.6 milyon lira seviyesinde.