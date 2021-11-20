SPK'dan lisans alımı iddialarına ilişkin açıklama

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Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), bir köşe yazısında "marketten gıda alır gibi SPK’dan lisans alıyorlar" ithamının bilgi eksikliğinden kaynaklandığı belirtilerek, "Dolayısıyla bu ithamların gerçeği yansıtmamakla birlikte masa başında yoruma dayalı bir haber olarak yazıldığı anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir köşe yazarının 19 Kasım'daki yazısında ve aynı tarihte bir televizyon programında SPK'ya yönelik bir takım iddialarda bulunduğu, bir okur mektubuna dayanarak iddiasını dile getirdiği bildirildi.



Yazı ve yorumda, gerek gayrimenkul değerleme lisans belgelerinin verilmesi aşamalarında gerekse de gayrimenkul değerleme şirketlerinin kuruluş ve pay devirlerinde keyfi uygulamalar yapıldığı iddiasının konu alındığı ifade edilen açıklamada, "marketten gıda alır gibi SPK’dan lisans alıyorlar." şeklindeki ithamı üzerine teknik açıklamanın yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2001 yılındaki çalışmalarıyla ülkemizde ilk kez gayrimenkul değerleme faaliyetinin yasal çerçevesi oluşturulmuştur. Yapılan bu düzenlemelerle gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin esasları, değerleme kuruluşlarının sahip olmaları gereken koşullar, mesleki ilke ve esaslar, raporlama formatı, yasal bir çerçeveye kavuşturulmuştur. Söz konusu düzenleme paydaşlardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak 2019 yılında revize edilerek bu alanda faaliyet gösterecek şirketlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına dönük düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemelerle değerleme şirketlerinin sermaye, ortaklık yapısı, pay devirleri, gayrimenkul değerleme uzmanlarının nitelikleri vb. hususlarda uymaları gereken faaliyet koşulları daha da üst seviyede belirlenerek söz konusu şirketlerin kurumsallaşmaları hedeflenmiştir. Gayrimenkul değerleme şirketlerinde asgari yüzde 51 oranında sermayeye sahip olacak sorumlu değerleme uzmanlarının gayrimenkul değerleme lisansına sahip olmasının yanında 5 yıllık tecrübelerinin de bulunması gerekmektedir."

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Sermaye piyasaları gibi düzenlenen alanlarda çalışanların niteliğinin artırılması amacıyla yine 2001 yılında hayata geçirilen lisanslama düzenlemesi ile gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunacak uzmanların da lisansa tabi olmasının sağlandığı aktarılan açıklamada, "Sermaye piyasasındaki diğer lisanslardan farklı olarak gayrimenkul değerleme lisansını alabilmek için tecrübe şartı da aranmaktadır. Dolayısıyla mevcut durumda gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışabilmek için Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketi (SPL) tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmanın yanında en az 3 yıllık tecrübe koşulunun da sağlanması gerekmektedir." denildi.

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Açıklamada, mevcut düzenlemeler kapsamında 2002 yılından beri yapılan sınavlar sonucunda, 19 Kasım 2021 itibarıyla 14 bin 471’i gayrimenkul değerleme lisansı, 1.541’i konut değerleme lisansına sahip sermaye piyasasında profesyonel olarak gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunan toplam 16 bin 12 uzmanın görev yaptığı bildirildi.



Söz konusu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Tüm bu bilgiler ışığında ilgili köşe yazısında geçen 'marketten gıda alır gibi SPK’dan lisans alıyorlar' ithamının bilgi eksikliğinden kaynaklandığı görülmekte dolayısıyla bu ithamların gerçeği yansıtmamakla birlikte masa başında yoruma dayalı bir haber olarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu olarak gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin, güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza piyasa paydaşlarından gelen geri bildirimleri de değerlendirerek devam etmekteyiz."