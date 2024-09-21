SPK’dan halka arz hamlesi

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SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) hem kripto platformlarıyla ilgili hem de borsadaki halka arzlarla ilgili ilke kararlarında yeni düzenlemeler getirdi.

Söz konusu düzenlemeler, SPK’nın internet sitesinde yer alan bültende yer aldı. Halka arzlara ilişkin ilke kararında öne çıkan düzenlemelerden biri, kurumsal yatırımcı dışındaki yüksek talebe yönelik oldu. Buna göre, izahnamede tanımlanması şartıyla, kurumsal yatırımcı grubu dışında kalan ve yüksek talepte bulunacak yatırımcı için, halka arz edilecek toplam tutarın yüzde 10’una kadar tahsisat yapılabilecek. Oransal dağıtım yönteminin kullanılması durumunda, talepte bulunulan tutarın tamamı kadar nakit veya yüzde 120’si oranında BİST 30 endeksinde yer alan pay teminatı gösterilmesi gerekecek.

Bu maddenin ne anlama geldiğiyle ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acer, “Düzenleme, oransal dağıtımın önünü tekrar açıyor gibi görünüyor. Eşit dağılıma yönelmişti, oransal çok fazla olmuyordu belirli bir miktarın üzerinde olmadığı sürece. Şimdi oransal dağıtımın önünü açtığı için daha büyük montanlı kişilere dağıtım olabilir artık. Yani ne kadar çok başvuru yaparsanız, o kadar çok hisse senedi gelme ihtimalini artıracak bir düzenleme diyebiliriz. Bu da eski sisteme dönüş olarak değerlendirilebilir” ifadelerine yer verdi.

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BORSADA SATIŞ ZORUNLULUĞU

Halka arzlara yönelik yapılan diğer düzenlemeler ise madde madde şu şekilde:

Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon TL ve altında olan halka arzlarda, borsada satış yöntemi uygulanması zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme, daha küçük ölçekli halka arzların şeffaf bir şekilde borsa üzerinden gerçekleşmesini amaçlıyor.

- Piyasa değeri 750 milyon TL’yi aşan halka arzlarda ise borsa dışında talep toplama yöntemi kullanılabilecek. Bu durumda, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım esasına göre pay verilecek, diğer yatırımcı grupları için ise oransal dağıtım yöntemi uygulanabilecek.

- Yurt içi kurumsal yatırımcı grubu için yapılan dağıtımlarda, tahsis edilen payların en az yüzde 50’si yatırım fonlarına, emeklilik yatırım fonlarına ve/veya otomatik katılım sistemi emeklilik yatırım fonlarına ayrılacak. Bu adım, yatırım fonları ve emeklilik sistemlerinin daha fazla pay almasını ve portföy çeşitliliğinin artırılmasını hedefliyor. Ayrıca, bir portföy yönetim şirketinin (PYŞ) yönettiği fonlar için bu sınırlama yüzde 3 olarak uygulanacak. PYŞ’lerin kendi nam ve hesabına talepte bulunmaları durumunda ise tahsis edilen pay tutarı, halka arz edilen toplam tutarın yüzde 2’sini geçemeyecek.

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90 GÜN SATIŞ KISITLAMASI

- Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, bu payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak veya başka yatırımcı hesaplarına devredemeyecek. Halka arz edilen ortaklığın mevcut ortakları için ise bu kısıtlama 180 gün olarak belirlendi.

- Yurt dışı yatırımcı grubuna yapılacak dağıtımlarda, dağıtım esaslarını dolanmaya yönelik bir işlem yapılması halinde, ihraççı ve halka arza aracılık eden kuruluşlar sorumlu tutulacak. Bu kuruluşlar, yurt dışı yatırımcılar hakkında gerekli incelemeleri yapacaklarına dair SPK’ya taahhütname vermek zorunda olacak.

HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Bazı uzmanların aktardığına göre, söz konusu düzenlemeler hisse senedi piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu için olumlu bir gelişme. Düzenlemenin, son dönemde arzu edilen getiriyi sağlamadığı için rağbet görmeyen halka arzları yeniden hareketlendirebileceği üzerinde de duruluyor.

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KRİPTODA GETİRİ VAADİ İÇEREN KAMPANYALAR DÜZENLENEMEYECEK

SPK’nın bir diğer düzenlemesi de kripto varlıklara yönelik oldu. Kripto para platformlarına yönelik sağlıklı bir işleyiş yürütülmesi ve sektörde yaşanma ihtimali olan çeşitli olumsuzlukların önüne geçilebilmesini amaçlayan SPK, bu kapsamda kripto platformlara ilişkin yeni ilke ve esasları belirledi.

Buna göre:

- Kripto platformları yayın, ilan, duyuru ve reklamlarında mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere mutlak getiri, zarara karşı garanti taahhüdü edemeyecek.

- Platformların sunmaya yetkili oldukları hizmetler ile ilişkili olarak; her türlü yazılı basın, internet, telefon, radyo, televizyon, sinema gibi iletişim kanalları ile açık hava, basılı materyal gibi her türlü yazılı, görsel ve elektronik iletişim araç ve ortamları ile yapılacak yayın, ilan, reklam ve duyuruda objektif olmaları gerekecek.

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- Platformlar yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgilere dayalı ve müşterilerin tecrübe veya bilgi noksanlıklarını istismar edici yayın, ilan, duyuru ve reklam yapamayacak, diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamayacak.

- Müşteriler adına açılacak olan hesaplar açıkça ilgili platform müşterilerine ait olduğu belirtilecek şekilde tanımlanacak ve amacı dışında kullanılamayacak.

- Ayrıca, platform müşterilerinin nakit transferlerinin bankalar veya ilgili mevzuatları uyarınca bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunlu tutulurken, platformlarca müşteri nakitleri elden alınamayacak, müşteriye elden teslim edilemeyecek ve platformlar nezdinde herhangi bir şekilde saklanamayacak.