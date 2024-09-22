×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

SPK’dan girişim fonları adımı

Güncelleme Tarihi:

#SPK#Girişim Fonu#Karar
SPK’dan girişim fonları adımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yurtdışında kurulu girişim şirketlerine yapılacak yatırımlara yönelik yeni kararlar aldı.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili “III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) üzerinden riskin dağıtılarak yatırımın çeşitlendirilebilmesi, daha önce yatırım almış ve yatırım turu kapanmış girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesine imkân sağlamak amacıyla fon toplam değerinin en az yüzde 80’i diğer GSYF katılma paylarından oluşacak şekilde GSYF’lerin fon sepeti fonu yapısında ihraç edilebilmesine imkan tanındığı duyuruldu. Tebliğle ayrıca varlıklarının en az yüzde 51’i Türkiye’de kurulu bağlı ortaklık veya iştiraklerden oluşan yurtdışında kurulu girişim şirketlerine de yatırım yapılabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPK#Girişim Fonu#Karar

BAKMADAN GEÇME!