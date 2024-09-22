SPK’dan girişim fonları adımı

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Konuyla ilgili “III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) üzerinden riskin dağıtılarak yatırımın çeşitlendirilebilmesi, daha önce yatırım almış ve yatırım turu kapanmış girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesine imkân sağlamak amacıyla fon toplam değerinin en az yüzde 80’i diğer GSYF katılma paylarından oluşacak şekilde GSYF’lerin fon sepeti fonu yapısında ihraç edilebilmesine imkan tanındığı duyuruldu. Tebliğle ayrıca varlıklarının en az yüzde 51’i Türkiye’de kurulu bağlı ortaklık veya iştiraklerden oluşan yurtdışında kurulu girişim şirketlerine de yatırım yapılabilecek.