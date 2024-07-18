SPK’dan gayrimenkul yatırım fonu kararı

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Düzenlemeyle, mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam olduğu ve bağımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olduğu hususları değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak bir rapor ile tespit edilen gayrimenkul projelerine yatırım yapmak için GYF’ler kurulabilecek. Kurulan bu fonların unvanlarında ‘proje gayrimenkul yatırım fonu’ ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak.