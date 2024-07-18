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SPK’dan gayrimenkul yatırım fonu kararı

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#SPK#Gayrimenkul#Yatırım Fonu
SPK’dan gayrimenkul yatırım fonu kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 07:00

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemesiyle, gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapmasının önü açıldı.

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Düzenlemeyle, mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam olduğu ve bağımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olduğu hususları değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak bir rapor ile tespit edilen gayrimenkul projelerine yatırım yapmak için GYF’ler kurulabilecek. Kurulan bu fonların unvanlarında ‘proje gayrimenkul yatırım fonu’ ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak.

 

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#SPK#Gayrimenkul#Yatırım Fonu

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