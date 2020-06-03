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SPK'dan döviz fonu kararı
Sermaye Piyasası Kurulu, fon toplam değerinin en az %80’i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan serbest “(Döviz)” fonların ihracı ile bu fonlara dönüşüm ve pay grubu oluşturmak suretiyle döviz cinsinden pay alım satımının yapılmasına yönelik SPK'ya yapılacak başvuruların Kurul Karar Organı tarafından konuya ilişkin olarak alınacak yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılmasına karar verdi.
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