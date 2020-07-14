SPK'dan büyük ceza! Toplam 16.7 milyon lira...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açığa satış yasağına uymayan 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16 milyon 711 bin 762 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.



SPK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, SPK tarafından sermaye piyasasında yatırım yapan yatırımcıların güvenli bir ortamda yatırım yapabilmelerini teminen, piyasada gerçekleştirilen işlemlerin gözetim ve denetimleri sürekli olarak yapılmakta olduğu belirtildi.



Açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:



"Söz konusu gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı kapalı gruplar üzerinden yapılan işlemlerde 6362 sayılı SPK’nın 107/1 maddesinde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan şahıslar hakkında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 14.07.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram vb. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı ve söz konusu gruplara üye olan yatırımcıların bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği, 25.02.2020 tarihinden sonra sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı şekilde gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde sorumluluğu tespit edilenler hakkında, aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7222 sayılı Kanun’un 36'ncı maddesi ile değiştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde öngörülen cezai yaptırımların uygulanacağı, hususlarının yatırımcılara hatırlatılmasında fayda görülmektedir."



Ayrıca, sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, Kurul tarafından 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16 milyon 711 bin 762 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İşte ceza kesilen kurum ve yatırımcılar:



-A1 Capital Yatırım'a toplamda 1.467.499 lira ceza kesildi.



-Deniz Yatırım Menkul Kıymetler'e 1.161.027 lira ceza kesildi.



-Marbaş Menkul'e 1.161.027 lira ceza kesildi.



-Meksa Yatırım'a 1.161.027 lira ceza kesildi.



-Tera Yatırım Menkul Değerler'e 1.589.770 lira ceza kesildi.



-QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'e 1.161.027 lira ceza kesildi.



-Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'e 1.161.027 lira ceza kesildi.





AÇIĞA SATIŞ NEDENİYLE CEZA KESİLEN ŞAHISLAR VE KURUMLAR

Ahmet Büyükkuşoğlu, Ali Ziya Sesel, Ayhan Güler, Ayhan Kokulu, Berna Alpay, Bro Trading Limited, Bülent Koçak, Caner Konbul, Emin Yalçın, Ertuğrul Erdoğan, Kemal Demir, Levent Ağan, Meksa Portföy, Metin Çetinkaya, Orhan Öz, Osman Sözen, Ömer Halit Celep, Select Vantage Inc.











