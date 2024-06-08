SPK'dan bir gecede 55 milyon lira ceza

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Sermaye Piyasası Kurulu incelemelerine ara vermeden devam ediyor. SPK, Kristal Kola, Kaplamin Ambalaj hissesinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde Kristal Kola'da Ahmet Mehmetoğlu, Elif Ceylin Akdaş, Elvan Ceyhan, Erkan Uzun, Hasan Ceyhan, Hikmet Yurtbay, Murat Gülcü, Orbay Ceylan, Safiye Yavaş, Saliha Sezikli, Sezer Sezikli, Sinan Yurtbay, Süleyman Çiftçi, Kenan Yurtbay, Sinan Yurtbay, Arif İsmet Yurtbay'a, Kaplamin Ambalaj hissesinde Hikmet Yurtbay, İkbal Barut, Şeyma Yurtbay ve Yılmaz Barut'a idari para cezası uygulandı. Cezaların toplamı 55 milyon liraya ulaştı.

Cezaların tamamı VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 6'ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince verildi.

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İşte ceza kesilen madde:

İletişim veya haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)

Sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa göstergelerine ilişkin olarak yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, söylenti çıkarılması, haber verilmesi, özel durum açıklaması yapılması, yorum yapılması veya rapor hazırlanması, bu fiilleri gerçekleştirenler tarafından söz konusu fiillerin gerçekleştirilmesinden önce veya sonra ilgili sermaye piyasası aracında her türlü emir verilmesi ve/veya işlem yapılması halinde piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.