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SPK'dan 9 kişiye 6 ay yasak

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#SPK#Ceo Event#Şirket
SPKdan 9 kişiye 6 ay yasak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 12:05

Sermaye Piyasası Kurulu, Ceo Event Medya'da gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Baran Cidal, Çağlar Kacar, Fikret Aydoğan, İsmail Turgut, Mustafa Can Ersöz, Nevim Ersöz, Nihan Yıldız, Selay Kıvılcım, Timuçin Ersöz'e 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu incelemelerine devam ediyor. Kurul, Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 03.11.2023 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Baran Cidal, Çağlar Kacar, Fikret Aydoğan, İsmail Turgut, Mustafa Can Ersöz, Nevim Ersöz, Nihan Yıldız, Selay Kıvılcım, Timuçin Ersöz'e 06.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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#SPK#Ceo Event#Şirket

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