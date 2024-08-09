SPK'dan 6 şirketin sermaye artırımına onay

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Çelik Halat

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çelik Halat'ın pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:

"Payları Borsa İstanbul AŞ (Borsa) Ana Pazar’da işlem gören Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ’nin (Şirket), 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 83.000.000 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, toplam satış hasılatı 646.669.195,97 TL olacak şekilde, Borsa’nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar tahsisli olarak nakden artırılması, satış hasılatının 485.001.896,98 TL'sine karşılık gelen nominal pay tutarının Şirket ortağı Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 161.667.298,99 TL'sine karşılık gelen nominal pay tutarının ise yine Şirket ortağı olan Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'ye Şirket'ten olan nakit alacaklarına mahsuben tahsis edilmesi için düzenlenen ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin;

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a) Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

b) Şirket ortakları Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ tarafından verilen taahhütler kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu ortakların Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da ve Borsa dışında satılamayacağı hususunda MKK’ya bilgi verilmesine karar verilmiştir "

Akdeniz Yatırım Holding

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akdeniz Yatırım Holding AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 125 milyon 95 bin TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 124 milyon 95 bin TL olan sermayesi artırım sonrası 248 milyon 190 bin TL'ye çıkacak.

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Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

SASA Polyester

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SASA Polyester Sanayi AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 37 milyar 870 milyon 98 bin 826,70 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 5 milyar 410 milyon 14 bin 118,10 TL olan sermayesi artırım sonrası 43 milyar 280 milyon 112 bin 944,80 TL'ye çıkacak.

Coca Cola İçecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Coca Cola İçecek AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 2 milyar 543 milyon 707 bin 820 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

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Şirket'in mevcut 254 milyon 370 bin 782 TL olan sermayesi artırım sonrası 2 milyar 798 milyon 78 bin 602 TL'ye çıkacak.

Hedef Holding

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hedef Holding AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 1,5 milyar TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 375 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 1 milyar 875 milyon TL'ye çıkacak.

Global Menkul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Global Menkul Değerler AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 78 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

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Şirket'in mevcut 40 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 118 milyon TL'ye çıkacak.