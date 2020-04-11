SPK'da 6 isme işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ (ETYAT) pay piyasasında 27 Mart-9 Nisan döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, 6 kişi hakkında 13 Nisan tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.



SPK’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"@borsakralresmi adlı twitter hesabı ve 'Borsa Kral' uygulaması üzerinden yatırımcıları yönlendirmeye yönelik paylaşımlarla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı Kanun'un 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı Kanun'un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, yatırımcılar Hülya Sözübir, Olcay Dakak, Nilgün Dakak, Rasim Sözübir, Yalçın Işıkyıldız ve Burak Sözübir hakkında 13 Nisan tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."