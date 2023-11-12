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SPK üç yeni şirketin halka arzına onay verdi

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#SPK#Pasha Yatırım Bankası#Sinpaş Gayrimenkul
SPK üç yeni şirketin halka arzına onay verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 07:00

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin halka arzını onayladı.

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SPK’nın haftalık bülteninde şirketlerin hisse değerleri de belirtildi. Buna göre kurul, Agrotech’in 5.21 liradan, Ekos Teknoloji’nin 12.77 liradan, 1000 Yatırımlar Holding’in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Öte yandan SPK Mia Teknoloji’nin de 456 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımına onay verirken Pasha Yatırım Bankası AŞ’nin 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu da onaylandı.

SPK, yaptığı incelemeler sonrasında idari para cezaları da verdi. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye 300 bin lira, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye ise 155 bin 567 lira idari para cezası uygulandı. Kurul, farklı şirketlerin paylarında yaptığı inceleme sonucunda bir isme de 1 milyon 409 bin 289 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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#SPK#Pasha Yatırım Bankası#Sinpaş Gayrimenkul

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