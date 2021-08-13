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HaberlerEkonomi HaberleriSPK, Twitter'dan yatırımcıları tuzağa düşürdüğü iddia edilen 7 kişiye yasak getirdi
GeriEkonomi SPK, Twitter'dan yatırımcıları tuzağa düşürdüğü iddia edilen 7 kişiye yasak getirdi
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 21:57 | Son Güncelleme:

SPK, Twitter'dan yatırımcıları tuzağa düşürdüğü iddia edilen 7 kişiye yasak getirdi

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SPK, Twitter'dan yatırımcıları tuzağa düşürdüğü iddia edilen 7 kişiye yasak getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.

SPK bültenine göre kurul, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (DAGI) hisse senedi işlemleri incelemesinde Twitter’da “traderAkin” isimli hesaptan yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 7 kişi hakkında tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı uyguladı.

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