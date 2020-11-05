SPK ‘piyasa dolandırıcılarının’ peşinde

Özellikle dijital mecraları aktif bir şekilde kullanarak ve çoğunlukla kapalı hesaplar üzerinden yatırımcılara tuzaklar kuran piyasa dolandırıcıları ile mücadele eden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu konuda yatırımcılara da görevler düştüğü konusunda birbiri ardına uyarılarda bulunuyor. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca manipülatif işlemlere karşı ciddi tedbirler alındığını, tespit edilen işlemler ve bu işlemleri yapan yatırımcılar hakkında yaptırımların hızlı bir şekilde uygulandığını belirtti. Son dönemde Borsa İstanbul’a artan ilgiyle birlikte piyasa dolandırıcılarının da bu durumdan faydalanmak istediğini ifade eden Taşkesenlioğlu, SPK olarak buna geçit vermeyeceklerinin söyledi.



80 MİLYON TL CEZA

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Kurul’un, denetim faaliyetleri çerçevesinde, piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) ve bilgi suistimali (içeriden öğrenenlerin ticareti) suçu kapsamında, 2020 yılı içerisinde 104 gerçek ya da tüzel

kişi hakkında toplam 80 milyon 599 bin 990,68 TL tutarında idari para cezası tesis ettiğini belirterek, “Sosyal medya paylaşımları ve bu paylaşımlardan sonra gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi neticesinde de toplam 8 milyon 921 bin 384,79 TL tutarında idari para cezası uygulandı” dedi.







42 KİŞİYE YASAK

Ayrıca gözetim faaliyetleri kapsamında, sosyal medya mecralarında gerçekleştirilen paylaşımlar nedeniyle 42 kişi hakkında işlem yasağı uygulandığını bildiren Taşkesenlioğlu, “Bir süredir herhangi bir sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan, hatta ekonomi ve finans konularında herhangi bir bilgisi ve tecrübesi dahi bulunmayan kişi veya kişilerin, kendi menfaatlerine olacak şekilde sosyal medya ve diğer iletişim platformları aracılığıyla yatırımcıları yönlendirerek mağdur etmeye yönelik eylemleri sıkı bir şekilde mercek altına alınmıştır” ifadesini kullandı.

EN BÜYÜK TEHLİKE

Borsa İstanbul tarihinde yatırımcı sayısı açısından en uzun soluklu yükseliş gerçekleşti. Aylık bazda ortalama 48 bin yatırımcı pay piyasaları ile tanıştı. Düşük faiz nedeniyle getiri arayışı, yeni halka arzlar, dijitalleşen dünyada hesap açma ve işlem yapma kolaylığının yanı sıra pandemi döneminde artan tasarrufların etkisiyle Borsa’ya yatırımcılar akın ederken, en büyük tehlikenin, sosyal medyayı da aktif kullanan piyasa dolandırıcıları olduğu ifade ediliyor.

‘SUÇA ORTAK OLUYORLAR’

Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların; bu gruptaki katılımcılar ile birlikte manipülasyon suçu işlemelerinin dışında, grupta “al” yönünde verdiği tavsiye ile ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıklarını da bildiren Taşkesenlioğlu, bu tip gruplara katılanların hem kazanç vaadiyle manipülasyon suçuna ortak olduğuna hem de gruba alım tavsiyesi verilen payda satış yapılması sonucu mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekti. Taşkesenlioğlu, daha önce kurul tarafından piyasa dolandırıcılığı dahil pek çok fiilden dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bu gruplarda yer aldığını söyledi.

SPK'YA ŞİKAYET EDİLMELİ

Kurulca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, manipülasyon yaparak suç işleyen kişilerin SPK’ya şikayet edilmesi ve kapalı gruplardaki yönlendirmelere göre hep birlikte hareket edip bilmeden bu suça ortak olunmaması gerektiği konusunda uyarılarında bulundu. SPK tarafından yapılan duyurular ile yatırımcıları bilgilendirmeye devam ettiklerini bildiren Taşkesenlioğlu, aynı zamanda sosyal medya hesapları ve üyelik bazlı grupların da denetlendiğini anlattı.

BORSA BİR OYUN DEĞİLDİR

Borsa yatırımının riskli bir alan olduğunu belirten Taşkesenlioğlu, bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğine ve yatırım kararı alırken SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlardan uzman görüşleri alınmasının önemine işaret etti. SPK olarak manipülatörlerle ilgili gerekli adımların atıldığını ifade eden Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti: “Yatırımcıların, mağdur olmamaları için kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine kapılarak söylenti ve tüyo ile yatırım kararları vermemeleri gerekiyor. Yatırım kararı alırken rasyonel gerekçelerle hareket edilmeli ve ilgili şirketlerin KAP açıklamaları ile bilançoları da mutlaka incelenmelidir. Borsa, bir oyun değildir. Orta ve uzun vadeli düşünülmesi gereken bir yatırım yeridir.”