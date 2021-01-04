SPK gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan SPK kararının ekinde yer alan listede, değerleme ücretleri, değerlemesi yapılacak gayrimenkulün niteliğine göre 791 lira ile 7 bin 537 lira arasında değişiyor.

SPK kararında, belirlenen ücretlerin asgari nitelikte olduğu ve taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücretin belirlenebileceği belirtildi.