SPK engelliyor, onlar aracılık ediyor! Tera Yatırım’a ceza kesildi

Sermaye Piyasası Kurulu bülteni yayımlandı. Bültende dikkat çeken kararlardan birisi de Tera Yatırım Menkul Değerler’in kurallara aykırı hareket etmesi sonucunda aldığı ceza oldu.

Tera Yatırım “Aracı Kurum genel müdürünün münhasıran görevlendirilmesi şartına aykırı hareket edilmesi” ve “Kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak emir iletimine aracılık faaliyeti hükümlerinin ihlal edilmesi” eylemleri nedeniyle toplamda 231.812 lira idari para cezasına çarptırıldı.

SPK SÜREKLİ ENGELLİYOR

Kesilen cezada dikkat çeken nokta ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun hemen her hafta onlarca yurtdışında yerleşik kaldıraçlı işlem yaptıran internet sitelerini yasaklamasına rağmen Tera Yatırım’ın yurtdışında yerleşik olan kaldıraçlı işlem yapan kuruluşlarla emir iletimi yapmış olması. Bu nedenle de SPK, aracı kuruma ceza kesti.

BU HAFTA 40 TANE ENGELLENDİ

Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen internet sitelerine erişimin engellenmesi için bu hafta da 40 site hakkında hukuki işlemleri başlattı.

İşte cezaya neden olan maddeler:

Aracı Kurum genel müdürünün münhasıran görevlendirilmesi şartına aykırı hareket edilmesi

-Aracı kurum genel müdürünün münhasıran bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Şu kadar ki genel müdür, aracı kurumun yönetim veya sermaye ilişkisinde bulunduğu kuruluşlar, bu kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim veya sermaye kontrolüne sahip olduğu kuruluşlar ile borsalar ve teşkilatlanmış piyasalar, takas ve saklama kuruluşları ve Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlarda, icrai nitelikte olmamak ve aracı kurumdaki görevin ifasında zafiyete düşülmemesi kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği gibi görevler alabilir.



Kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak emir iletimine aracılık faaliyeti hükümlerinin ihlal edilmesi

-Yatırım kuruluşlarınca kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak yurt dışında yerleşik kuruluşlarla emir iletimine aracılık faaliyeti yürütülemez.