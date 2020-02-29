SPK, borsada açığa satışa yasak getirdi

SPK’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.

İdlib’te Türk askerlerine yapılan saldırı sonrasında artan tansiyonla birlikte dün sabah BIST 100 endeksi açılışta 11.086 puan ve yüzde 10.04 değer kaybederek 99.331 puana indi. Devre kesiciler uygulamaya girdi.

BORSA DÜŞTÜ DOLAR YÜKSELDİ

BIST 100 endeksi, önceki günü yüzde 4.13 değer kaybıyla 1140.418 puandan tamamlarken, dün sabah yaşanan yüzde 10’luk kaybın ardından toparlanma sürecine girdi. BIST 100 endeki günü yüzde 4.01 düşüşle 105.993 puandan tamamladı. Jeopolitik endişeler sebebiyle TL’de de değer kaybı yaşandı. Dolar/TL 6.25 ile Eylül 2018’den beri en yüksek gün içi seviyelerine yükseldi. Dolar serbest piyasada günü 6.22 TL’den kapattı. Bankaları arası piyasalarda ise akşam saatlerinde 6.24 TL’den işlem gördü.

YÜZDE 0.61 YÜKSELDİ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.10 itibarıyla 1.610 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.92 azalarak 324 bin 500 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 530 TL, Cumhuriyet altını 2.168 TL’den satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günün kapanışa göre yüzde 0.61 düşüşle 326 TL’den işlem gördü.

Haftalık olarak bakıldığında BIST 100 endeksi, en yüksek 114.984,40, en düşük 115.991,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9.27 azalışla 105.993 puandan tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0.62 kazanımla 326 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0.60 artarak 2.168 TL oldu. Geçen hafta 526 TL olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 530 TL’ye çıktı. Bu hafta, dolar yüzde 1.86 değer kazanarak 6.2330 TL’ye, Euro’da yüzde 3.54 artışla 6.8450 TL’ye yükseldi. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0.22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0.47 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3.37 ile kıymetli madenler fonları oldu.