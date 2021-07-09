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Ekonomi
Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi
Haber Giriş: 09.07.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

SPK belgeleri istedi! Afrikalı ve İsrailli patronlar gerçeğe aykırı belge verdi

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SPK belgeleri istedi! Afrikalı ve İsrailli patronlar gerçeğe aykırı belge verdi

Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerini sürdürüyor. Engageya Turkey Dijital Pazarlama'dan bilgi talep eden ancak bilgi ve belgelerin SPK'ya eksik ve gerçeğe aykırı verilmesinden dolayı yabancı sahipli şirkete ceza kesildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Engageya Turkey Dijital Pazarlama Medya ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.'ye ceza kesti. İdari para cezasına konu olan eylem ise Sermaye Piyasası Kurulu'nca izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik yürütülen denetim çalışmalarında dikkate alınmak üzere istenen bilgi ve belgelerin kurula eksik ve gerçeğe aykırı verilmesi oldu.

Bu gerekçeyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103'üncü maddesi gereğince şirkete 586.969 lira idari para cezası kesildi.

SPK belgeleri istedi Afrikalı ve İsrailli patronlar gerçeğe aykırı belge verdi

ŞİRKETİN SAHİPLERİ YABANCI

SPK'nın ceza kestiği Engageya Turkey Dijital Pazarlama'nın sahipleri yabancı olarak öne çıkıyor. Güney Afrikalı Margaret Louise Janke şirketin yönetim kurulu başkanıyken, İsrailli Oded Lev, Anat Frohlinger, Barak Shlomo Frolingher da şirketin yönetiminde söz sahibi konumunda. Şirket 19/10/2017 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde kuruldu.

SPK belgeleri istedi Afrikalı ve İsrailli patronlar gerçeğe aykırı belge verdi

SPK DAHA ÖNCE DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Mart ayında yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki verilere göre daha önce adı SPK bülteninde geçen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Mehmet İlter Avcı'nın şirketteki görevleri sona erdi. Avcı'ya "İzinsiz sermaye piyasası suçunun işlenmesinde kullanılan araçların sağlanması ve yardımda bulunarak suçun icrasının kolaylaştırılması (kendisine ait ve/veya yetkilisi olduğu şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması, adına kayıtlı telefon hatlarının kullandırılması,
Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan internet sitelerinin reklamlarının yayımlanması) suretiyle suça iştirak edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

SPK belgeleri istedi Afrikalı ve İsrailli patronlar gerçeğe aykırı belge verdi

CEZA MADDESİ

SPK belgeleri istedi Afrikalı ve İsrailli patronlar gerçeğe aykırı belge verdi

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