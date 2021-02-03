SPARK ve QFFD anlaşması yerel iş birlikleri ile güçleniyor

Gençlerin geleceği için çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşu SPARK, Katar Devleti adına dış yardım programlarını yürüten Katar Kalkınma Fonu (QFFD) desteğini Türkiye’de Qatar Charity, Innovation for Development (I4D), Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GTO), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED), Jusoor ve BINA ile Ürdün’de Manafeth aracılığyla genişletiyor.



Sürdürülebilir bir şekilde istihdam yaratıp, gençler, girişimciler, KOBİ’ler, kadınlar ve mültecileri güçlendirerek uzun vadeli çözümler sunmayı amaçlayan program kurduğu yeni yerel ve uluslararası partnerlerle, sağlık ve ekonomik güçlendirmeyi önceleyerek kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı hedefliyor.

YERİNDE DESTEK ANCAK GÜÇLÜ YEREL PARTNERLERLE MÜMKÜN

COVID-19 salgınının sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik durumdan ötürü Türkiye ve Ortadoğu’daki uluslararası aktörlerin yardımlarını azalttığı bu dönemde Katar Kalkınma Fonu’nun desteği büyük önem taşıdığının altını çizen SPARK Bölgesel Programlar Direktörü Leontine Specker konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “On yıldan fazladır süregelen Suriye Krizinin etkilediği Türkiye ve Ürdün gibi ülkelerde mülteciler ve dezavantajlı grupların sürdürülebilir desteğe ihtiyacı bulunuyor. Bu desteği yerine doğru bir şekilde ulaştırabilmek adına yerel iş birlikleri büyük önem arz ediyor. Biz de bu doğrultuda özellikle Suriye sürecinden etkilenen sınır illerine yönelik çözüm önerileri geliştirebileceğimiz yerel partnerlerle iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birlikleriyle gençlere progesyonel gelişim desteği sağlayarak, onları iş dünyasına güçlü ve doğru şekilde hazırlayarak aynı zamanda girişimciler ve KOBİ’ler başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılama ve her iki ülkedeki insan kaynağını güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

TÜRKONFED Genel Sekreteri & Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu ise şunları söyledi; “Ülkemiz, Suriye Krizi ile birlikte ülkelerini geride bırakmak zorunda kalan milyonlarca kişiye kapılarını açtı. Zaman içerisinde Suriyeli iş insanları ülkemizde iş kurdu, bu topraklarda üretmeye başladı. Bu girişimcilerin, ülkemizin çalışma kültürüne entegrasyonlarının sağlanması, ekonomik dayanıklılıklarının artırılması ve pandemi ile birlikte önemi daha da artan dijital dönüşüm sürecine adapte olmaları hem kendilerine hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Biz de bu doğrultuda TÜRKONFED olarak, SPARK iş birliği ile “Dayanıklı KOBİ’ler Güçlü Yarınlar” projesini hayata geçirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz”.