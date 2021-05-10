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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

SpaceX, Dogecoin ile çalışacak

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SpaceX, Dogecoin ile çalışacak

Sansasyonel kripto para birimi Dogecoin, milyarder iş adamı Elon Musk tarafından yine gündeme getirildi. Musk, SpaceX yörüngeye uydu yerleştirme ücretini Dogecoin olarak kabul edeceğini açıkladı.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yörüngeye uydu yerleştirme ücreti olarak kripto para piyasalarının dördüncü en yüksek hacimli birimi Dogecoin kabul edeceğini açıkladı.

Açıklamanın ardından hızla yükselen Dogecoin, son 24 saatte 0.4257 dolardan, 0.5943 dolara kadar yükseldikten sonra 0.5359 dolara çekilirken, haftalık kazancı yüzde 41’i aştı.

Taşıyacağı uyduları ayın yörüngesine yerleştirmek üzere aya seyahat edecek olan rokete de DogeSpaceX adı verildi. DogeSpaceX adlı roketin 2022 yılının ilk çeyreğinde fırlatılması planlandı.

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Elon Musk, Nisan ayında Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, "gerçek aya gerçek Dogecoin indireceklerini" vurgulamıştı. Musk Pazartesi günü yaptığı açıklamada da, DogeSpaceX’in aya seyahatinin Dogecoin ile finanse edileceğini doğruladı.

Musk yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, SpaceX’in önümüzdeki yıl yapacağı aya seyahati "uzaydaki ilk kripto olacak" diye nitelendirdi.

Yapıla açıklamaya göre, 2022’nin ilk çeyreğindeki aya fırlatma işlemi SpaceX Falcon 9 roketinin kullanımıyla Geometric Energy Corporation (GEC) tarafından gerçekleştirilecek.

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