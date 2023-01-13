Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi! Elitaş geçerli sayılacak tarihi açıkladı...

Güncelleme Tarihi:

#Sözleşmeli Personel#Memur#Kadro
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Elitaş geçerli sayılacak tarihi açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 12:09

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere yönelik kadro düzenlemesinin Meclis'te olduğunu söyledi. Elitaş "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmeli personellere yönelik müjdeyi duyurdu. Elitaş "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan bulundukları kurumda memur kadrosuna geçecek" dedi.

Gözden Kaçmasın

Altında hızlı yükseliş Gram altın rekor kırdı... İşte uzmanların önerileriAltında hızlı yükseliş! Gram altın rekor kırdı... İşte uzmanların önerileriHaberi Görüntüle

Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

Kamu personeline sözleşmeli olarak çalışanlar müracaat ettikleri halde atamaları gerçekleştirilecektir. Bugün kanun teklifini biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhur İttifakı olarak genel taslağı kanun haline getirmek için görevi yerine getirmiş olduk. İlgili komisyonlara havale edilecek, komisyonlarda gündemi içinde takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor. Pazartesi veya Salı günü önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Bu teklifin 458 bin kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenleme yapıyoruz. Bunu tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre gerçekleştirmiş oluyoruz. Uzman çavuşlarla ilgili kanun var, o kanunla ilgili belli süre uzman çavuşluk yapanlar sınava tabi olmadan ilk başvurduğu kurumlarla ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanma düzenlemesi var, o düzenleme devam ediyor.

Haberin Devamı

Sözleşmeli personelin nasıl çalıştırılacağına ilişkin düzenlemeler mevcut. Buna geçenler devlet memuru kadrosunda devam edecekler. Sözleşmeli personellerin devam garantisi olmadığı gibi terfi imkanları ve imza yetkileri yoktu. Bunlar devlet memuru statüsüne gireceklerinden dolayı bu imkanlardan yararlanacaklar.

EYT'de kanun yapma yönünden belli zaman alacaktır. Bakanlığımız bu konuyu konuşmadı, onlar da herhalde göndermedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sözleşmeli Personel#Memur#Kadro

BAKMADAN GEÇME!

Top oynarken incitmişimdir diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız

'Top oynarken incitmişimdir' diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti! Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız?

#Sağlık
11 SORUDA BELGE SKANDALI | Bidenın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trumpı hatırladı... Bundan sonra ne olacak

11 SORUDA BELGE SKANDALI | Biden'ın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trump'ı hatırladı... Bundan sonra ne olacak?

#Joe Biden
BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik