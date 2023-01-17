Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Sözleşmeli personel kadroya böyle geçecek

Güncelleme Tarihi:

#Sözleşmeli Personel#Kadro#Kadroya Geçiş
Sözleşmeli personel kadroya böyle geçecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

Bin 710 vekil imamın maaşı 3 bin 764 lira artacak. Mahalli idarelerde 36 bin 346 çalışan kadroya geçebilecek. Sanatçıların maaşı 10 bin 311 lira artacak. Bazı mesleklerde kadroya geçenin maaşı düşecek.

Haberin Devamı

Toplam 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişini sağlayacak yasa teklifinin Meclis süreci başladı. Toplam 9 maddelik düzenleme dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen bilgilere göre düzenlemenin yasalaşmasının ardından bin 710 vekil imam ve müezzinin maaşı 8 bin 486 liradan 12 bin 250 TL’ye çıkacak. Mahalli idarelerde 36 bin 346 kişi kapsama girerken, sözleşmeli sanatçıların kadroya geçmesiyle maaşları 12 bin 610 liradan 22 bin 291 liraya yükselecek. Bazı alanlarda ise kadroya geçenlerin ücreti düşecek.

MALİ OLARAK ETKİSİ SINIRLI

Düzenlemenin yıllık maliyeti 77 milyon 237 bin 280 TL olacak.

Öne çıkan detaylar ise şöyle:

- Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak.

- Yasayla sözleşmeli personelden 3 yılını dolduranlar kadroya geçebilecek. Kamu hizmetlerinde aksaklık olmaması için kadroya geçen personel bir yıl daha bulunduğu yerde devam edecek.

Haberin Devamı

- Madde kapsamında 657 4/b maddesi ve teşkilat kanunlarına tabi 413 bin 671 kişi yer alıyor.

- Mahalli idarelerde 36 bin 346 kişi, aile hekimliklerinde 3 bin 542 kişi, sulama birliklerindeki 32 kişi kadroya geçme hakkına sahip olacak.

- Sözleşmeli bilişim personeli, mahalli idarelerde görevli sözleşmeli personel ve kurumların özel mevzuatına dayalı olarak çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretlerinde kadroya geçmeleri halinde düşüş olacak.

- Sözleşmeli sanatçılar net 12 bin 610 TL, sahne üstü ve gerisinde görev yapanlar ise net 11 bin 220 TL maaş alıyor. Sürekli sözleşmeli olarak görev yapanlarda ise sanatçılar net 22 bin 921 TL, sahne üstü ve gerisinde görev yapanlar ise net 16 bin 215 TL maaş alıyor. Kadroya geçiş olunca bu fark ortadan kalkacak. Bu maddenin yıllık ilave maliyeti 243 milyon 331 bin 302 TL olarak hesaplanıyor.

- Sağlık Bakanlığı’ndaki vekil ebe ve hemşireler de yasadan yararlanabilecek. 790 kişi kadroya geçebilecek. Maaşlarında ortalama 2 bin 336 TL’lik bir artış olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sözleşmeli Personel#Kadro#Kadroya Geçiş

BAKMADAN GEÇME!

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması